Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026

Antonelli geniet van tweede overwinning op rij: "Uiteindelijk hadden we heel veel geluk"

Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Japan is zondag in de vroege Nederlandse ochtend een prooi geworden voor Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur had een gelukje met de safety car, greep daardoor de leiding en kwam daarna geen seconde meer in gevaar. Na afloop van de race reageert hij op zijn tweede zege van het seizoen.

Antonelli ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position en wie de race niet gezien heeft, gaat er dus vanuit dat het een makkie was vanaf pole tot aan de overwinning. Zo ging het allerminst. Bij de start viel de Italiaan ver terug tot achter zijn teamgenoot, de Ferrari's en de McLarens. Vanaf daar leek het erop dat het boeken van zijn tweede overwinning op een rij een zware dobber zou gaan worden. Wanneer zoiets gebeurt, heb je dan ook een keer een gelukje nodig. Die kwam er, want nadat Oliver Bearman ongeveer halverwege de race flink crashte, was het Antonelli die als één van de enigen in de top zes nog niet gestopt was. Dit terwijl teammaat George Russell nét één rondje ervoor naar binnen was geweest.

Denken aan de titel?

Een mazzeltje dus, maar na dat moment kwam de in controle ogende Italiaan nooit meer in gevaar. Na afloop van de race reageert hij op zijn zege. "Het voelt geweldig", zo reageert hij op het feit dat hij de jongste kampioenschapsleider ooit is. "Het is te vroeg om aan de titel te denken, maar we zijn goed onderweg. Het was een verschrikkelijke start, maar we hadden geluk met de safety car. De snelheid was ongelofelijk. Tijdens de tweede stint voelde ik me geweldig", zo verklaart de dolgelukkige Antonelli.

Starts verbeteren

Die starts, daar moet toch aan gewerkt worden. "Nu kan ik even drie weken oefenen. Het is voorlopig een zwak punt. Dat moet verbeterd worden. Je kan daar makkelijk races mee winnen of verliezen. Uiteindelijk hadden we heel veel geluk. Ik weet niet hoe het was verlopen zonder de safety car. Het maakt mijn leven in ieder geval een stuk gemakkelijker", zo besluit hij lachend.

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

