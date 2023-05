Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Monaco

Redactie

Maandag 22 mei 2023 06:54

De Formule 1 zal aankomend weekend racen door de straten van Monte Carlo. Het is namelijk tijd voor misschien wel de bekendste wedstrijd van de kalender: De Grand Prix van Monaco. Ronde zes van het kampioenschap op Imola werd afgelast en dus maken de coureurs en de teams zich na de wedstrijd in Miami op voor de zevende ronde van het spektakel.

Initieel was de race in Monaco de tweede wedstrijd van de eerste triple header van het 2023-seizoen. Die triple header zou beginnen in Imola, maar dat evenement werd afgelast. De eerste race op Europees grondgebied staat normaliter bol van de updates van teams, maar ook dat ging dus niet door. Mercedes is nog steeds voornemens om haar updates door te schuiven naar het krappe circuit in Monte Carlo en dus zal het interessant worden om te zien welk effect dat gaat hebben.

Circuit de Monaco

De Formule 1 en Monaco, het gaat al jarenlang hand in hand. Sinds de oprichting van de koningsklasse in de jaren vijftig, is Monaco een vaste stop op de kalender geworden en veel iconische momenten uit de sport hebben plaatsgevonden op het circuit. De baan kent negentien bochten en is 3,3 kilometer lang. Met de vangrails die vlak langs de baan staat, kunnen de coureurs zich eigenlijk maar weinig fouten veroorloven. Het huidige ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Brit zette in 2021 een 1:12.909 neer tijdens de race, die aankomende zondag wordt verreden over 78 ronden.

Voorlopige weersverwachting

Net als vorig seizoen is er toch wel een aanzienlijke kans op een regenrace. De voorspellingen wijzen naar druppels die elke dag wel kunnen gaan vallen. Op vrijdag zullen de eerste en tweede vrije training worden verreden en naar verwachting zal dat gebeuren onder een temperatuur van 21 graden Celsius, wel hangt er een onweersbui in de lucht. Dat recept is ook op zaterdag het geval, alleen de gemiddelde temperatuur zal dan één graad hoger zijn. Op raceday worden er ook buien verwacht, hoewel onweer wordt uitgesloten.

We zitten momenteel in een Formule 1-loos weekend wegens de bizarre omstandigheden in Imola, maar ook voor het volgende raceweekend in Monaco ziet het er nog niet per se rooskleurig uit in het weerbericht... 🌧️⛈️ pic.twitter.com/uKGzXdxzFl — GPFans NL (@GPFansNL) May 20, 2023

Stand in coureurskampioenschap

Stand in constructeursklassement

1. Red Bull Racing 224 punten 2. Aston Martin 102 punten 3. Mercedes 96 punten 4. Ferrari 78 punten 5. Alpine 14 punten 6. McLaren 14 punten 7. Haas 8 punten 8. Alfa Romeo 6 punten 9. AlphaTauri 2 punten 10. Williams 1 punt

Tijdschema

Daar waar het weekend in het verleden al op donderdag werd geopend met twee vrije trainingen, is dit sinds 2022 niet meer het geval. Op vrijdag 26 mei om 13:30 uur begint het raceweekend met de eerste vrije training, gevolg door de tweede vrije training om 17:00 uur. Op zaterdag 27 mei zal om 12:30 uur de derde vrije training verreden worden, waarna om 16:00 uur de belangrijke kwalificatie zal volgen. Vervolgens is het op zondag 28 mei om 15:00 uur tijd voor de zesde race van 2023.

Vrijdag 26 mei

Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag 27 mei

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 28 mei

Grand Prix: 15:00 uur - 16:45 uur