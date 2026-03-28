Albers verwacht comeback Verstappen: "Mark my words"
Hoewel de situatie bij Red Bull Racing er momenteel niet rooskleurig uitziet, heeft voormalig F1-coureur Christijan Albers nog altijd vertrouwen in een comeback van Max Verstappen en het Oostenrijkse team.
Ook in Japan blijkt dat Red Bull Racing nog flink wat tijd tekortkomt ten opzichte van Mercedes. Daarnaast is de RB22 voorlopig nog niet in het juiste werkvenster te krijgen en wees Verstappen op fundamentele problemen met de wagen. Het heeft ertoe geleid dat Verstappen bleef steken in Q2 tijdens de kwalificatie, terwijl teamgenoot Isack Hadjar de achtste tijd wist te rijden, zij het op bijna anderhalve seconde van polesitter Kimi Antonelli.
Gewicht RB22
Albers stelt bij Viaplay dat de snelste manier om tijd te winnen is door het gewicht van de RB22 te reduceren. Daarmee zouden ook een hoop kwaaltjes waar het Red Bull-duo last van heeft, verdwijnen. “Als je die kilo’s kwijtraakt, ga je niet alleen sneller, maar zie je ook een verandering in de balans. Het is superbelangrijk voor Red Bull om zo snel mogelijk op dat minimumgewicht te komen. Iedereen doet daar heel nonchalant over, maar het is echt heel veel,” zo legt Albers uit. De analist vermoedt dat Red Bull tien tot twaalf kilogram te zwaar is: “Dat scheelt minimaal vier tienden, maar op Suzuka is dat nog meer omdat je daar veel middelsnelle bochten hebt.”
Comeback Verstappen?
Hij verwacht dan ook dat, als de RB22 op gewicht is, de wereld er voor het Oostenrijkse team weer wat rooskleuriger uitziet: “We hebben vaker gezien dat teams opeens heel snel gaan als ze gewicht kwijtraken (...) Mark my words, maar over zes of zeven races komt Max dan ook weer tot leven. Dan kun je gevechten aangaan. Dan komt er ook weer wat meer emotie in het spel.”
