Esteban Ocon pleit voor zware consequenties voor fans die online doodsbedreigingen uiten. De Fransman werd het doelwit van een golf aan haatberichten na zijn aanvaring met Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van China. Hoewel Ocon direct zijn excuses aanbood voor het incident en de volledige verantwoordelijkheid op zich nam, vindt hij dat de grens op sociale media ver overschreden is.

Het incident in Shanghai, waarbij Ocon het achterwiel van de Alpine van Colapinto raakte, leverde de Fransman een tijdstraf van tien seconden op. Ondanks de botsing wist de Argentijnse coureur alsnog als tiende over de streep te komen en een punt te scoren. Ocon zocht na de wedstrijd direct contact met zijn collega om de lucht te klaren, maar dat kon niet voorkomen dat hij online zwaar onder vuur kwam te liggen. Ondanks de straf die hij van de stewards ontving, was Ocon er na de race snel bij om zijn excuses aan te bieden. "Het was voor mij echt belangrijk om direct met Franco te spreken om hem te vertellen wat ik dacht en dat het incident mij speet, omdat het mijn fout was", zo citeert ESPN Ocon. De coureur benadrukt dat het contact tussen de twee rijders goed was en dat hij blij was dat Colapinto ondanks het voorval nog punten wist te behalen.

Harde aanpak online haat

De haatberichten die volgden op het incident zijn voor Ocon onacceptabel. Hij hoopt dat er in de toekomst harder wordt opgetreden tegen dergelijk gedrag op internet. "Elke vorm van online misbruik die we hebben gezien, mag absoluut niet getolereerd worden en zou grote gevolgen moeten hebben. Het hoort niet thuis in de sport of in onze sport in het algemeen", stelt de coureur. Hij wijst daarbij naar de anonieme aard van de daders: "Maar je weet hoe toetsenbordhelden zijn, zo zijn ze nu eenmaal. Ik denk dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen en dat er waarschijnlijk meer gevolgen zullen zijn voor deze mensen."

Steun vanuit de FIA

De situatie rondom de doodsbedreigingen is ook bij de overkoepelende autosportbond niet onopgemerkt gebleven. Ocon onthulde dat hij steun heeft gekregen vanuit de hoogste rangen van de organisatie. "De FIA, dus de president, heeft mij achteraf een brief gestuurd, dus ja, er is gesproken", bevestigt de Fransman. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is al langer bezig met de strijd tegen online haat en richtte eerder het initiatief 'United Against Online Abuse' op, nadat een steward in 2022 eveneens met de dood werd bedreigd.

