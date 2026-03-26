FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem
Na elke Grand Prix van de Formule 1 wijst de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) naar een deelnemer uit de top tien. Dit gebeurt willekeurig. Charles Leclerc en de Ferrari kwamen na het sprintweekend in China aan de beurt en dus werd de scharlakenrode bolide uitgekozen voor extra technische controles. Ze zijn met vlag en wimpel geslaagd na onderstaand onderzoek.
Terwijl Ferrari juist tekst en uitleg eist over de voorvleugel van Mercedes, werd bij henzelf de achtervleugel extra gecontroleerd. Om precies te zijn draaide het om het systeem waarmee de achtervleugel versteld kan worden van de ene naar de andere actieve aerodynamica-modus, de bijbehorende sensoren, de kabelgeleiding en de aansluiting op de standaard-ECU. Dit gaat over Artikel 3.11.6 van sectie C waarin maar liefst twintig regels staan over het achtervleugelsysteem.
Naast Artikel 3.11.6 ook Artikel 8
Tevens heeft de FIA de Ferrari gecontroleerd aan de hand van Artikel 8 van sectie C, dat gaat over de elektrische systemen binnen de bolide. De technische afdeling van de autosportbond, onder leiding van Jo Bauer, heeft specifiek gekeken naar de identificatie van de sensoren en de actuatorkleppen en de homologatiestatus ervan. Ook hoe de data van de signalen werden opgeslagen, is iets dat onder de loep werd genomen. Hoe de data ingezonden werd via de regels in document FIA-F1-DOC-001-F, wat overigens niet voor het publiek beschikbaar is, is tevens gecheckt.
Leclerc en Ferrari voldoen volledig aan Artikel 3.11.6 en Artikel 8 van sectie C, en dus zijn ze na afloop van de Grand Prix van China geslaagd. Ze kunnen nu met een gerust hart vooruitblikken op de wedstrijd in Japan van aankomend weekend, waar ze uiteraard hopen de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes.
