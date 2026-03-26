close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Na elke Grand Prix van de Formule 1 wijst de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) naar een deelnemer uit de top tien. Dit gebeurt willekeurig. Charles Leclerc en de Ferrari kwamen na het sprintweekend in China aan de beurt en dus werd de scharlakenrode bolide uitgekozen voor extra technische controles. Ze zijn met vlag en wimpel geslaagd na onderstaand onderzoek.

Terwijl Ferrari juist tekst en uitleg eist over de voorvleugel van Mercedes, werd bij henzelf de achtervleugel extra gecontroleerd. Om precies te zijn draaide het om het systeem waarmee de achtervleugel versteld kan worden van de ene naar de andere actieve aerodynamica-modus, de bijbehorende sensoren, de kabelgeleiding en de aansluiting op de standaard-ECU. Dit gaat over Artikel 3.11.6 van sectie C waarin maar liefst twintig regels staan over het achtervleugelsysteem.

Naast Artikel 3.11.6 ook Artikel 8

Tevens heeft de FIA de Ferrari gecontroleerd aan de hand van Artikel 8 van sectie C, dat gaat over de elektrische systemen binnen de bolide. De technische afdeling van de autosportbond, onder leiding van Jo Bauer, heeft specifiek gekeken naar de identificatie van de sensoren en de actuatorkleppen en de homologatiestatus ervan. Ook hoe de data van de signalen werden opgeslagen, is iets dat onder de loep werd genomen. Hoe de data ingezonden werd via de regels in document FIA-F1-DOC-001-F, wat overigens niet voor het publiek beschikbaar is, is tevens gecheckt.

Leclerc en Ferrari voldoen volledig aan Artikel 3.11.6 en Artikel 8 van sectie C, en dus zijn ze na afloop van de Grand Prix van China geslaagd. Ze kunnen nu met een gerust hart vooruitblikken op de wedstrijd in Japan van aankomend weekend, waar ze uiteraard hopen de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • 31 minuten geleden
  • 4
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • 1 uur geleden
  • 6
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

  • 10 minuten geleden
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

  • 47 minuten geleden
  • 3
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

  • 1 uur geleden
  • 1
FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Ontdek het op Google Play
x