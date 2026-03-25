Fernando Alonso zal niet aanwezig zijn tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan. De tweevoudig wereldkampioen heeft van zijn team Aston Martin toestemming gekregen om later af te reizen naar Suzuka vanwege een bijzondere persoonlijke reden. De Spanjaard staat vermoedelijk namelijk op het punt om voor de eerste keer vader te worden.

Het team van Aston Martin bevestigde de afwezigheid van de ervaren coureur middels een korte verklaring. "Fernando komt dit weekend iets later aan vanwege persoonlijke familieomstandigheden en zal niet aanwezig zijn bij de mediadag van de Grand Prix van Japan", zo liet de Britse renstal weten. Alonso en zijn partner Melissa Jimenez maakten vorig jaar al bekend dat zij een kindje verwachtten, en de uitgerekende datum zou samengevallen hebben met het raceweekend op het circuit van Suzuka.

Vierde papa?

Met de komst van zijn eerste kind zou Alonso de vierde coureur op de huidige Formule 1-grid worden die vader is. Hij komt daarmee in een select gezelschap naast Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Max Verstappen. Ondanks de verlate aankomst in Japan benadrukt het team dat er geen reden is tot zorg voor de rest van het weekend. "Alles is goed en hij zal op tijd op het circuit zijn voor de vrijdag", aldus de officiële bevestiging van het team. Er is dus ook nog geen duidelijkheid over de reden van zijn afwezigheid op donderdag, al lijkt het wel duidelijk te zijn waarom het gaat. Later dit weekend zullen we ongetwijfeld meer horen.

Geen gevolgen

De verlate aankomst van Alonso heeft in de praktijk weinig invloed op het sportieve programma van Aston Martin. De Spanjaard zou de eerste vrije training op vrijdag sowieso al overslaan om plaats te maken voor Jak Crawford. De 20-jarige Amerikaanse reserverijder, die vorig jaar als tweede eindigde in het Formule 2-kampioenschap, krijgt tijdens de openingssessie de kans om de AMR26 aan de tand te voelen. Alonso zal vervolgens vanaf de tweede vrije training weer in de auto stappen om de rest van het weekend te voltooien.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

