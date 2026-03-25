close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso in Shanghai

Alonso mist mediadag Japan: geboorte eerste kind lijkt aanstaande

Fernando Alonso in Shanghai — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso zal niet aanwezig zijn tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan. De tweevoudig wereldkampioen heeft van zijn team Aston Martin toestemming gekregen om later af te reizen naar Suzuka vanwege een bijzondere persoonlijke reden. De Spanjaard staat vermoedelijk namelijk op het punt om voor de eerste keer vader te worden.

Het team van Aston Martin bevestigde de afwezigheid van de ervaren coureur middels een korte verklaring. "Fernando komt dit weekend iets later aan vanwege persoonlijke familieomstandigheden en zal niet aanwezig zijn bij de mediadag van de Grand Prix van Japan", zo liet de Britse renstal weten. Alonso en zijn partner Melissa Jimenez maakten vorig jaar al bekend dat zij een kindje verwachtten, en de uitgerekende datum zou samengevallen hebben met het raceweekend op het circuit van Suzuka.

Vierde papa?

Met de komst van zijn eerste kind zou Alonso de vierde coureur op de huidige Formule 1-grid worden die vader is. Hij komt daarmee in een select gezelschap naast Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Max Verstappen. Ondanks de verlate aankomst in Japan benadrukt het team dat er geen reden is tot zorg voor de rest van het weekend. "Alles is goed en hij zal op tijd op het circuit zijn voor de vrijdag", aldus de officiële bevestiging van het team. Er is dus ook nog geen duidelijkheid over de reden van zijn afwezigheid op donderdag, al lijkt het wel duidelijk te zijn waarom het gaat. Later dit weekend zullen we ongetwijfeld meer horen.

Geen gevolgen

De verlate aankomst van Alonso heeft in de praktijk weinig invloed op het sportieve programma van Aston Martin. De Spanjaard zou de eerste vrije training op vrijdag sowieso al overslaan om plaats te maken voor Jak Crawford. De 20-jarige Amerikaanse reserverijder, die vorig jaar als tweede eindigde in het Formule 2-kampioenschap, krijgt tijdens de openingssessie de kans om de AMR26 aan de tand te voelen. Alonso zal vervolgens vanaf de tweede vrije training weer in de auto stappen om de rest van het weekend te voltooien.

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"

  • Vandaag 08:01
Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas' Podcast

Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas'

  • Gisteren 13:46
  • 1
Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'

Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'

  • 21 maart 2026 18:04
  • 3
Coulthard: 'Lentestop kans om op adem te komen voor Aston Martin'

Coulthard: 'Lentestop kans om op adem te komen voor Aston Martin'

  • 23 maart 2026 20:51
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

  • 23 maart 2026 15:05
  • 1
Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"

Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"

  • 21 maart 2026 14:01

Net binnen

13:41
Hamilton verschijnt in Japan met een Ferrari F40: fans verrast door bezoek Ferrari-rijder
13:07
Patrese over Antonelli: "George Russell kan momenteel niet meer slapen"
12:31
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
12:00
Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"
11:24
BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Gisteren 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

Gisteren 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x