Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Helmut Marko, die eind 2025 vertrok als adviseur bij Red Bull Racing, is lovend over het recente optreden van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife. Marko zag Verstappen afgelopen weekend schitteren tijdens de NLS2-race, een evenement dat ondanks een latere diskwalificatie diepe indruk maakte op de Oostenrijker.

Tijdens de race op de legendarische 'Groene Hel' kwam Verstappen uit voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een Mercedes-AMG GT3 Evo. Samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella domineerde hij de wedstrijd vanaf pole position. Hoewel het team als eerste over de streep kwam met een voorsprong van ongeveer een minuut, volgde uren later een diskwalificatie vanwege een overtreding van het bandenreglement. Er werden gedurende het evenement zeven sets banden gebruikt in plaats van de maximaal toegestane zes sets, wat volgens het team voortkwam uit een interne miscommunicatie.

Indrukwekkende inhaalrace

Voor Marko doet de officiële uitslag echter weinig af aan de prestatie van de Nederlander op het circuit. "Het was indrukwekkend hoe hij door het veld reed. Ook al werd zijn team gediskwalificeerd: het was in de eerste plaats een training voor de 24-uursrace, en dat was zeer succesvol", zo vertelt de Oostenrijker bij OE24 over het optreden van zijn voormalige pupil. De race diende als een cruciale voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die later dit voorjaar op de planning staat en waarvoor Verstappen inmiddels de benodigde licenties heeft behaald.

Toekomstplannen

De ambities van Verstappen reiken echter verder dan alleen de Nordschleife. Marko bevestigt dat de Limburger grote plannen heeft voor de toekomst en de grote endurance-klassiekers op zijn naam wil schrijven. "Daar heeft hij zijn plezier in, dat was vorig jaar vergelijkbaar. Ooit wil hij de 24 uur van Le Mans en Spa, dus alle klassiekers,  rijden", aldus Marko. Met de 24 uur van Le Mans in het weekend van 13 en 14 juni en de 24 uur van Spa-Francorchamps later diezelfde maand, lijkt de agenda van Verstappen dat voorlopig niet toe te laten.

