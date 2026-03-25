Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd
Max Verstappen heeft tijdens de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie laten zien dat hij ook buiten de Formule 1 tot het uiterste gaat voor de overwinning. De Nederlander kwam in actie voor zijn eigen team, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, en vocht een spectaculair duel uit met Christopher Haase. Op de beelden van de race is te zien hoe de twee coureurs over de Döttinger Höhe slingeren om gebruik te maken van het zogeheten 'sidedraften', maar wat is dat eigenlijk? GPFans legt het uit.
Verstappen, die de pole position had veroverd met een tijd van 7:51.751, kreeg in de openingsfase direct te maken met de druk van Haase in de Audi R8 LMS Evo II van Scherer Sport PHX. De ervaren Duitser wist de leiding over te nemen dankzij een goed getimede slipstream aan het einde van de openingsronde. Hoewel Verstappen gedurende zijn gehele stint binnen schootsafstand bleef, werd duidelijk dat de strijd op de Nordschleife niet alleen om pure snelheid draaide, maar ook om het verkeer en om tactisch vernuft op de lange rechte stukken. Aan het einde van de eerste stint wist Verstappen zij-aan-zij te komen met Haase. Vervolgens waren de Mercedes-AMG en de Audi steeds naar elkaar toe en van elkaar af aan het slingeren.
Wat is sidedraften precies?
Door het slingeren probeerden ze ieder voordeel te pakken uit een effect dat we sidedrafting noemen. Het is een aerodynamische techniek die specifiek gebruikmaakt van de grote achtervleugels van de GT3-auto's om een tegenstander te vertragen. Het doel is om jezelf een snelheidsboost te geven en de andere auto te vertragen. Het sidedraften krijg je voor elkaar door zo dicht mogelijk tegen het achterspatbord van de ander te komen. Dat verstoort de luchtstroom over de auto van de leider richting de achtervleugel, waardoor deze afgeremd wordt. Dat geeft de inhalende auto het voordeel.
In dit gevecht was Verstappen dus eerst Haase aan het sidedraften om de Audi te vertragen. Vervolgens stuurt hij weg van Haase om hem minder de kans te geven bij het achterspatbord van de Mercedes-AMG te komen. Maar Haase, zo ervaren als hij is, stuurt natuurlijk mee om weer bij Verstappen te sidedraften. Zo gaan ze op het lange rechte stuk van links naar rechts en van rechts naar links om elkaar proberen te vertragen door middel van dit effect.
Diskwalificatie werpt schaduw over prestatie
Hoewel Verstappen samen met zijn teamgenoten Dani Juncadella en Jules Gounon als eerste over de streep kwam in NLS2, werd de overwinning hen uren na de race ontnomen. De wedstrijdleiding constateerde een overtreding van het bandenreglement: het team had zeven sets banden gebruikt tijdens de gehele zaterdag in plaats van de maximaal toegestane zes sets. Hierdoor werd de door Winward Racing gerunde AMG gediskwalificeerd en schoof de overwinning door naar de BMW van ROWE Racing, die bestuurd werd door Dan Harper en Jordan Pepper.
