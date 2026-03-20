Volgens voormalig Formule 1-engineer Jock Clear is het tegenwoordig nagenoeg onmogelijk om kritiek te leveren op Max Verstappen. De Brit, die begin dit jaar na een lange loopbaan vertrok bij Ferrari, geeft toe dat hij in het verleden een andere mening had over de viervoudig wereldkampioen. Inmiddels is hij echter volledig overtuigd van de kwaliteiten van de Nederlander, zo laat hij weten in een uitgebreide analyse.

In gesprek metIgnition Casino vertelt hij over zijn mening over Verstappen: "Ik vind het nu moeilijk om kritiek te hebben op Max. Vroeger was ik erg kritisch op hem, totdat ik even stilstond en dacht: wacht eens even, deze vent is verdomd goed", aldus Clear. Hoewel Verstappen dit seizoen te maken heeft met een nukkige RB22, blijft Clear onder de indruk van de manier waarop de Limburger opereert binnen Red Bull Racing. "Ik zou niet zeggen dat hij alles kan doen wat hij wil. Maar ik zou wel zeggen dat hij een zeer, zeer slimme man is."

Artikel gaat verder onder video

Televisie en het narratief

Tijdens de eerste races van dit jaar was er via de boordradio regelmatig frustratie te horen bij Verstappen, zeker na zijn recente uitvalbeurt in China door een technisch probleem. Clear benadrukt echter dat het beeld dat de buitenwacht krijgt, vaak gekleurd is door de regie. "De televisie zal ervoor kiezen om een deel van het afkraken dat Max doet uit te zenden, omdat het bij het verhaal past." Volgens de ervaren engineer hoeft het team zich daar echter geen zorgen over te maken. "Zijn team zal zich er niet druk om maken. Als hij terugkomt op kantoor, zal Max heel goed werk leveren om hen te helpen."

Ontwikkeling van de RB22

Red Bull Racing beleeft een moeizame start van het nieuwe tijdperk en staat momenteel slechts vijfde bij de constructeurs met twaalf punten. De auto kampt met overgewicht en betrouwbaarheidsproblemen, maar Clear ziet geen reden tot paniek bij de formatie uit Milton Keynes. "Ik denk niet dat er veel barsten in dat team zitten, ook al hebben ze het op dit moment moeilijk. Ik denk dat het een erg sterk team is en ze hebben zichzelf al eerder bewezen. Max is absoluut de persoon die je wilt hebben om je te helpen bij de ontwikkeling." De engineer stelt dat de feedback van Verstappen van onschatbare waarde is voor het team, dat momenteel worstelt om de aansluiting bij het dominante Mercedes te vinden. "Ik weet zeker dat hij meningen heeft over hoe deze auto's in het algemeen zijn, maar daar heeft hij ook recht op. En we zijn geïnteresseerd om te weten wat hij denkt." Volgens Clear hoort een zekere mate van geklaag er simpelweg bij in de topsport. "We moeten eerlijk zijn; sommige mensen zullen zaniken, anderen niet."

Eerlijkheid boven alles

Verstappen bezet momenteel de achtste plek in het kampioenschap met slechts acht punten, ver achter klassementsleider George Russell die al op 51 punten staat. Toch hebben de kritische kanttekeningen van de Nederlander volgens Clear niets te maken met zijn huidige positie op de grid. "Mensen denken dat Max zijn opmerkingen maakt omdat hij op P8 of P9 rijdt. Ik heb het gevoel dat Max waarschijnlijk hetzelfde zou zeggen als hij op P1 zou staan." De Brit looft dan ook de oprechtheid van de Red Bull-coureur, ongeacht de resultaten op de baan. "Max is een van de eerlijkste coureurs. Hij zou hetzelfde zeggen als hij vooraan zou rijden." Terwijl het circus zich opmaakt voor de Grand Prix van Japan op 29 maart, zal Verstappen hopen dat zijn eerlijke feedback helpt om de problemen met de RB22 op te lossen en de weg naar het podium weer te vinden.

