Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'

De gemoederen in de Formule 1-paddock zijn flink opgelopen nu het nieuwe tijdperk met volledig duurzame brandstoffen officieel is afgetrapt. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar Red Bull Racing over de homologatie van deze nieuwe brandstoffen. Terwijl Mercedes het seizoen domineert met overwinningen van George Russell en Kimi Antonelli, werd er gewezen naar de late goedkeuring van de Mercedes-brandstof als een mogelijk punt van discussie.

De brandstofleverancier van Mercedes, Petronas, kreeg de cruciale homologatie van de FIA pas op het laatste moment rond, vlak voor de seizoensopener in Australië. Dit in tegenstelling tot concurrenten als Shell (Ferrari) en BP (Audi), die hun goedkeuring al in februari op zak hadden. Ook ExxonMobil (Red Bull) zou ruim op tijd blijken. Wolff peinst er echter niet over om zich te verdedigen tegenover de suggestie dat de timing van deze goedkeuring ongebruikelijk zou zijn. "Dat is belachelijk. Brandstof moet legaal zijn wanneer de Grands Prix beginnen. Onze brandstof is volkomen legaal", zo stelt de Oostenrijker tegenover L'Équipe.

Onenigheid over tijdsverlies

De discussie spitst zich toe op de bewering van Red Bull dat zij prestaties hebben opgeofferd door hun brandstofmengsel al veel eerder vast te leggen om aan de strikte FIA-deadlines te voldoen. Teambaas Laurent Mekies suggereerde dat dit vroege besluit het team kostbare tijd op de baan heeft gekost, maar Wolff veegt die argumenten resoluut van tafel. Hij bestempelt de uitspraken van zijn collega als "totale onzin" en spreekt zelfs van "constante misleiding".

Wolff onthulde dat hij hierover persoonlijk in gesprek is gegaan met de Red Bull-topman, waarbij hij geen spaan heel liet van de claims uit het kamp van de concurrent. "Laurent vertelde me dat ze de brandstof drie maanden geleden hadden goedgekeurd en dat ze daarmee twee tienden van een seconde hadden verloren in het proces. Ik antwoordde dat ik niet helemaal dom ben en dat die twee tienden eerder twee honderdsten waren. Je vindt geen tien pk in brandstof. Het is allemaal onzin!", aldus de Mercedes-teambaas.