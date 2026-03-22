Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

Max Verstappen kent een moeizame openingsfase van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander kampt met terugkerende problemen bij de start, waarbij hij zowel in Australië als tijdens het sprintweekend in China kostbare tijd en plekken verloor. De oorzaak van de 'poepstart', zoals commentator Olav Mol dat altijd mooi zegt, lijkt te liggen in de complexe procedures van de nieuwe reglementen, waarbij het verdwijnen van de MGU-H een cruciale rol speelt.

Verstappen moest in Melbourne vanaf de twintigste plaats komen, nadat hij in de kwalificatie gecrasht was. Hij had nog geen tijd achter zijn naam staan, toen de achterwielen plotseling blokkeren. Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, wees naar een 'softwarefout'. Verstappen verloor meteen een plek aan Carlos Sainz, maar pakte de positie van Liam Lawson, die een nog slechtere start had, weer af en hij bleef dus op P20. Na de eerste bocht in de Sprint in Shanghai lag hij ook twintigste, maar toen was hij als achtste gestart. In de Grand Prix van afgelopen zondag mocht hij ook als achtste beginnen, maar weer kwam hij niet van zijn plek. Verstappen lag na de eerste bocht op P17 in plaats van P20, maar dat lag er ook aan dat de McLarens en Gabriel Bortoleto niet konden deelnemen

Waar gaat het bij Verstappen fout?

Onder de huidige regels is de startprocedure aanzienlijk ingewikkelder geworden. Zonder de MGU-H kan de turbo niet langer elektrisch op snelheid worden gehouden, waardoor coureurs hun motoren minstens tien seconden lang op hoge toeren moeten jagen om de turbo handmatig op te spoelen. Daarnaast is het essentieel om tijdens de formatieronde voldoende energie terug te winnen voor een goede acceleratie vanaf de lijn. Dit is precies waar het bij Verstappen sinds de race in Melbourne misgaat. Keer op keer heeft hij geen vermogen, resulterend in de befaamde 'poepstart'.

De uitdagingen van de nieuwe krachtbron

De nieuwe startprocedure is een directe reactie op de technische wijzigingen aan de krachtbron. Coureurs moeten nu tot wel 12.000 toeren per minuut opbouwen, en het liefst zo lang mogelijk, om voldoende boost te genereren. Om dit veilig te faciliteren, heeft de FIA een aangepaste startsequentie ingevoerd waarbij eerst vijf seconden lang blauwe lichten knipperen voordat de normale rode lichten verschijnen. Deze fase is bedoeld om coureurs de tijd te geven de turbo op te spoelen, maar bij Red Bull Racing lijkt de afstelling van de RB22 nog niet optimaal samen te werken met deze nieuwe eisen.

Softwareproblemen en lege batterijen

In Australië kende de viervoudig wereldkampioen een zeer trage start, waarbij hij een gebrek aan batterijvermogen als oorzaak opgaf. Dit probleem bleek niet incidenteel, aangezien ook teamgenoot Isack Hadjar met vergelijkbare klachten kampte. De jonge Fransman kwam wel iets beter weg vanaf de grid, maar miste elektrische pk's richting de eerste bocht. Fouten in de software-algoritmes van Red Bull lijken ervoor te zorgen dat de batterij tijdens de opwarmronde leegliep, waardoor er bij de start nul procent vermogen vanuit de MGU-K overbleef, zo is via de boardradio's te horen. Hierdoor ontbrak de noodzakelijke elektrische ondersteuning na de eerste vijftig meter.

Richting de Sprint in China waren de problemen nog niet verholpen. Verstappen gaf na afloop aan dat het team beterschap had beloofd voor de zondagswedstrijd. "Ze zeiden dat ze het zouden oplossen."

Geen verbetering gevonden

De hoop op verbetering bleek echter ijdel. Tijdens de Grand Prix van China viel Verstappen opnieuw ver terug, en de race eindigde uiteindelijk in mineur toen hij in ronde 46 moest opgeven vanwege een technisch defect aan de DM01-krachtbron van Red Bull Ford. Het koelsysteem van de ERS had de geest gegeven en dus moest hij langzaam terugrijden richting de pitstraat om verdere schade te voorkomen.

Verstappen toonde zich na afloop realistisch over het moeizame verloop van het weekend in Shanghai. "Het was verwacht. Maar de start was natuurlijk een groot probleem, hetzelfde als [in de Sprint]. De rest van de race was ook hetzelfde: veel bandenslijtage, niet kunnen pushen, een vreselijk tempo en een vreselijke balans. Gewoon een heel slecht weekend voor ons."

Geen vermogen bij het loslaten van de koppeling

De mislukte starts gebeurt meteen, wanneer Verstappen de koppeling loslaat. Zodra de turbo niet perfect op toeren is bij het loslaten van de koppeling, ontstaat er enorme 'turbolag' en valt de motor nagenoeg dood. Dit zorgt voor onvoorspelbare lanceringen, waarbij de auto simpelweg niet reageert op de input van de coureur. Verstappen bevestigde dit beeld toen hij dieper inging op de drie opeenvolgende slechte starts van dit seizoen. "Ik heb gewoon geen vermogen. Zodra ik de koppeling loslaat, is de motor er gewoon niet", concludeerde hij.