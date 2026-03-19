Piero Ferrari, de vice-voorzitter van het legendarische Italiaanse merk, sluit zeker niet uit dat Andrea Kimi Antonelli in de toekomst de overstap maakt naar de Scuderia. Hoewel de jonge Italiaan momenteel onder contract staat bij Mercedes, droomt men in Maranello hardop van een hereniging met een landgenoot. Dat laat hij weten in gesprek met Corriere dello Sport.

De negentienjarige Antonelli beleefde onlangs een droomweekend in China, waar hij zijn eerste overwinning in de Formule 1 wist te boeken. Terwijl Ferrari zelf al sinds 2007 wacht op een nieuwe wereldkampioen bij de coureurs en sinds 2008 op een constructeurstitel, wordt de roep om een Italiaans succesverhaal steeds groter. Antonelli, afkomstig uit Bologna, wordt door velen gezien als de coureur die deze leemte kan opvullen.

Dromen van een Italiaan in het rood

Piero Ferrari steekt zijn bewondering voor het jonge talent niet onder stoelen of banken. "Het is niet verboden om ervan te dromen Antonelli op een dag in het rood te zien", klinkt het. De vice-voorzitter herinnert zich echter ook dat succes voor een Italiaan bij Ferrari niet vanzelfsprekend is. "Er zijn Italianen geweest bij Ferrari en de laatste die het probeerde, een dierbare vriend, Michele Alboreto, slaagde niet. Antonelli heeft al bewezen dat hij auto's uit de topklasse verdient: met een beetje ervaring zal hij zeker een groot coureur worden", aldus Ferrari.

Antonelli versus de huidige line-up

De prestaties van Antonelli bij Mercedes zijn dit jaar tot nu toe ijzersterk. Met 47 punten bezet hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap, vlak achter zijn teamgenoot George Russell die op 51 punten staat. Daarmee houdt hij de huidige Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die respectievelijk 34 en 33 punten hebben verzameld, vooralsnog achter zich.

Over Leclerc is Piero Ferrari echter zeer te spreken: "Hij is een zeer snelle coureur en zijn vergelijkingen met zijn teamgenoten hebben dit aangetoond. Hij haalt op elk moment prestaties uit elke auto." De zoon van Enzo Ferrari benadrukt dat de Monegask alle steun verdient om zijn doel te bereiken. "Voor mij is hij een gegeven; het enige wat we nodig hebben is de voldoening hem wereldkampioen te zien worden, omdat hij het verdient en ook vanwege zijn grote toewijding aan Ferrari."

De impact van Hamilton

Naast Leclerc rijdt dit jaar ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor de Italiaanse renstal. Hoewel de Britse kampioen nog niet de resultaten heeft behaald die velen van hem hadden verwacht, ziet Piero Ferrari dat de legende van het team ook op Hamilton een grote invloed heeft. "Ja, ik denk dat Ferrari emotioneel iets teweegbrengt, zelfs bij grote kampioenen", vervolgt hij. "Lewis is wezenlijk anders dan Charles, maar ik vind het moeilijk om te zeggen of hij is overschaduwd door de legende van het steigerende paard."

