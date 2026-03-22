Volgens voormalig Red Bull F1-coureur Christian Klien beleeft Max Verstappen momenteel weinig plezier aan de nieuwe generatie auto's. Hij stelt dat de Limburger zich in een lastige positie bevindt bij Red Bull Racing, nu de formatie uit Milton Keynes worstelt met de nieuwe reglementen. Hij gaat er op in bij het programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 op Servus TV.

De Grand Prix van China verliep voor Verstappen allesbehalve vlekkeloos. Na een moeizame kwalificatie moest hij vanaf de achtste positie komen, maar door een slechte start werd de inhaalrace nog veel lastiger gemaakt. Hij steeg uiteindelijk naar P6, voordat hij uitviel uit met problemen aan de koeling van zijn ERS. Bij de start ging het dus al mis voor de viervoudig wereldkampioen, die kostbare plekken verloor door haperende techniek. Volgens Klien lag de oorzaak hiervan bij de complexe systemen van de nieuwe krachtbron en was er geen sprake van een fout van de coureur.

Technische problemen bij de start

"In principe is bij Max bij de start het toerental gekelderd. Dat is een fundamenteel probleem. Er zit zoveel nieuwe techniek in deze auto's. Het was geen bedieningsfout", zo legt de Oostenrijker uit. De analist benadrukt dat coureurs onder de huidige reglementen weinig kunnen uitrichten als de techniek niet meewerkt. "Bij de nieuwe auto's is het zo: als er iets fout gaat, dan zijn je handen gebonden. Dat is ook Liam Lawson overkomen [in Australië], waarbij er bijna een kop-staartbotsing ontstond [met Franco Colapinto]. Dat is best wel gevaarlijk."

Red Bull loopt achter de feiten aan

Hoewel Red Bull Racing momenteel een lastige fase doormaakt en lager in de pikorde staat dan gebruikelijk, ziet Klien de eigen motor van het team wel als een mijlpaal. "Bij Red Bull wil men natuurlijk meer. Ze willen vooraan meedoen. Nu loopt men al relatief ver achter. Maar Red Bull heeft voor het eerst een eigen motor gebouwd, dat is positief. Om nu al zo'n motor te hebben, is positief. Volgens Klien moet de oorzaak van de matige resultaten in Shanghai dan ook elders worden gezocht. "Het schort ook niet aan de motor. Het ligt meer aan de auto. Ze worstelen erg met de bandenslijtage. Dat zijn zaken waarvan ik ervan overtuigd ben dat ze die relatief snel onder controle zullen krijgen", zo klinkt het hoopvol over de renstal van Verstappen.