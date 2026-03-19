Max Verstappen heeft zich uitgelaten over de bijzondere band die hij heeft met zijn moeder, Sophie Kumpen. De Limburger benadrukt dat haar eigen achtergrond in de autosport ervoor zorgt dat zij elkaar op een dieper niveau begrijpen wanneer het over zijn carrière in de Formule 1 gaat.

Hoewel de focus in de media vaak ligt op de rol van zijn vader Jos Verstappen, is de invloed van zijn moeder minstens zo groot. Sophie Kumpen was in de jaren '90 een van de meest getalenteerde kartcoureurs ter wereld en versloeg in die tijd diverse rijders die later de top van de Formule 1 bereikten, zoals Jenson Button. Verstappen gaf eerder al aan dat de echte racegenen in de familie van zijn moederskant komen en dat zij een cruciaal klankbord voor hem vormt.

Artikel gaat verder onder video

Geen normale mensentaal nodig

In de video van Up To Speed legt Verstappen uit waarom de gesprekken met zijn moeder zo waardevol voor hem zijn. "Als ik met mijn moeder praat, hoef ik het niet uit te leggen in normale mensentaal", aldus de Limburger. Waar hij bij anderen vaak technische zaken moet versimpelen, is dat bij Kumpen niet nodig. "Zij begrijpt het en ik vind dat gewoon heel cool om gewoon een gesprek met haar te kunnen hebben over veel dingen."

De race-genen van Kumpen

De technische kennis van zijn moeder is geworteld in een indrukwekkende eigen loopbaan. In de jaren '90 behoorde Sophie Kumpen tot de absolute wereldtop in de kartsport en versloeg zij regelmatig coureurs die later de Formule 1 bereikten. Zo hield zij onder meer Jenson Button en Jarno Trulli achter zich tijdens haar overwinning in de prestigieuze Andrea Margutti Trophy. Verstappen heeft in eerdere gesprekken al bevestigd dat hij zijn vloeiende rijstijl en constante rondetijden aan haar toeschrijft.