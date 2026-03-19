Volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Danner is de felle kritiek van Max Verstappen op de huidige generatie auto's volkomen terecht. De Duitser stelt dat de viervoudig wereldkampioen als geen ander in staat is om de staat van de sport te beoordelen, ook al zorgt zijn ongezouten mening voor de nodige verdeeldheid in de paddock. Dat laat hij weten in gesprek met Sport.de.

De onvrede bij Verstappen is de afgelopen tijd gegroeid door de nieuwe technische reglementen, waarbij de bolides voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn geworden van elektrisch vermogen. Dit zorgt voor een ander soort dynamiek op de baan, waarbij het managen van energie centraal staat. Terwijl sommige concurrenten positief zijn over de vele inhaalacties die dit oplevert, ziet de coureur van Red Bull Racing dit anders. Hij vreesde onlangs openlijk voor de toekomst van de sport en stelde dat de huidige gang van zaken "helemaal niks met racen te maken" heeft.

Artikel gaat verder onder video

Eerlijkheid en competentie

Danner neemt het op voor de Limburger en prijst zijn oprechtheid. "Max Verstappen verliest zeker weten niet zijn passie voor de Formule 1. Je moet hem nageven: hij komt over als een eerlijke kerel. Hij heeft altijd duidelijk zijn mening gegeven en beschikt ook over de competentie om te kunnen beoordelen wat hij wil", klinkt het. Volgens de analist is het juist de status van Verstappen die zijn woorden gewicht geeft, ongeacht of de uitspraken populair zijn bij de beleidsmakers van de Formule 1.

Botsende meningen in de paddock

De kritiek van Verstappen staat in schril contrast met de geluiden van sommige collega's. Zo liet Charles Leclerc na de recente Grand Prix van China weten dat hij juist enorm heeft genoten van het racen onder de nieuwe regels. Verstappen haalde echter hard uit naar de voorstanders van het huidige format en stelde dat mensen die hiervan genieten "niks van racen snappen". Volgens de Nederlander is de huidige manier van inhalen, die sterk afhankelijk is van wie op welk moment de meeste elektrische energie beschikbaar heeft, niet de weg die de sport in moet slaan.

Invloed van de resultaten

Er wordt in de wandelgangen gesuggereerd dat de frustratie van Verstappen deels voortkomt uit de tegenvallende resultaten van Red Bull Racing, dat momenteel de dominantie van Mercedes moet dulden. Danner erkent dat de sportieve situatie meespeelt, maar ziet dat niet als de enige reden voor de kritiek. "Ik geloof dat dit compleet afhankelijk is van de positie waarin hij rijdt. Van het feit dat hij momenteel niet vooraan meedoet, maar het is zijn eerlijke mening. En als iemand daar een oordeel over kan hebben over de nieuwe auto’s, dan is het de wereldkampioen van de afgelopen jaren", aldus Danner.

Toekomst in de Formule 1

Ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek uit de koningsklasse vanwege het afgenomen rijplezier, verwacht Danner niet dat Verstappen de sport op korte termijn de rug toekeert. Hoewel de Nederlander regelmatig zijn interesse in andere raceklassen en circuits uitspreekt, blijft de Formule 1 zijn natuurlijke habitat. "Hij vindt het leuk om naar de Nürburgring te gaan, maar zijn ware roeping blijft de Formule 1", stelt de Duitser. Voorlopig zal Verstappen echter alle zeilen bij moeten zetten om zijn achtste plek in het kampioenschap te verbeteren, in een seizoen dat tot nu toe gedomineerd wordt door George Russell en Kimi Antonelli.