China, F1, start

Nederlandse coureur onder het mes na zware crash bij supportrace F1 GP China

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Tijdens de Grand Prix van China stonden er verschillende supportklasses op het voorprogramma. Niet alleen de Formule 1 en de F1 Academy kwamen in actie, maar ook de SRO GT Cup en de Porsche Carrera Cup Asia. Bij het laatstgenoemde kampioenschap vond een zware crash plaats, waarna een Nederlandse coureur onder het mes moest.

Naquib Azlan mocht de seizoensopener van de Porsche Carrera Cup Asia op het Shanghai International Circuit afgelopen zaterdag vanaf de pole position aanvangen. Er ging echter iets mis bij de start. De coureur van het door Earl Bamber Motorsport gerunde Team Porsche Malaysia kwam wel van zijn plek, maar de auto wilde vervolgens niet meer accelereren. Jacky Wu en Francis Tjia konden geen kant op en knalden hard tegen Azlan. Tjia was de controle kwijt in zijn al zwaar beschadigde Porsche en werd de vangrail in gekatapulteerd. De wedstrijd werd stilgelegd en niet meer hervat, vanwege de schade aan de muur.

Succesvolle operatie

Tjia groeide op in Nederland en is van Indonesische afkomst. Tegenwoordig vinden we hem als zakenman in Hong Kong. Na de crash moest hij vervoerd worden naar het ziekenhuis van Huashan, waar hij gelukkig wel bij bewustzijn was en we het nieuws kregen dat zijn verwondingen niet levensbedreigend waren.

De organisatie van de Porsche Carrera Cup Asia heeft ondertussen laten weten dat Tjia geopereerd is. De OpenRoad Racing-coureur is nu bezig met zijn herstel.

De Aziatische Porsche-klasse racet volgende maand in Zhuhai, alvorens Fuji, Bangsaen en Sepang bezocht worden. In Singapore in oktober zullen ze opnieuw op het voorprogramma staan van de Formule 1.

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"

