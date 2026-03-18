Kevin Harvick is van mening dat de negatieve houding van Max Verstappen de situatie bij Red Bull Racing momenteel enkel bemoeilijkt. Volgens de NASCAR-grootheid steekt de instelling van de Nederlander schril af bij die van Lewis Hamilton, die de nieuwe reglementen juist met een open blik zou hebben omarmd. Dat laat hij weten in gesprek met SPEED.

Harvick, een van de meest gelauwerde namen uit de NASCAR-historie, spaart de viervoudig wereldkampioen niet. Terwijl Hamilton bij Ferrari een nieuwe weg is ingeslagen en in China zijn 203e podiumfinish uit zijn loopbaan behaalde, uit Verstappen zich herhaaldelijk kritisch over de huidige generatie auto's. Volgens de 50-jarige analist zorgt deze negativiteit ervoor dat de Limburger de uitdagingen voor zijn eigen team alleen maar verder vergroot.

Moeite met nieuwe generatie

Harvick begrijpt de complexiteit van de overstap naar een volledig nieuw type auto, maar wijst op de noodzaak van aanpassing. Hij trekt de vergelijking met zijn eigen ervaringen in de Verenigde Staten. "Het is lastig voor coureurs die al langer in de Formule 1 racen, om alles wat ze al zo lang doen weer opnieuw te leren. Toen wij naar de volgende generatie auto's overstapten, had ik echt het idee dat ik twee linkervoeten had. De hele manier van rijden veranderde compleet", vertelt hij in gesprek met Will Buxton.

Voor Verstappen is de omschakeling frustrerend, zeker omdat hij al in 2025 aangaf niet meer in de simulator te willen zitten voor de huidige wagens. Harvick ziet dat het proces de Nederlander zwaar valt: "De tijd in de simulator is frustrerend, vooral voor een jongen als Verstappen, die al zolang meedraait en al heel lang met ongeveer hetzelfde type auto rijdt", aldus de Amerikaan.

Hamilton versus Verstappen

Terwijl Mercedes momenteel een nieuwe weg is ingeslagen met George Russell en Kimi Antonelli, ziet Harvick bij de gevestigde orde grote verschillen in aanpak. "Ik vind dat de instelling van Hamilton omtrent alles wat we dit jaar zien veel beter is dan de instelling van Max Verstappen", oordeelt de NASCAR-kampioen van 2014. Volgens hem is een positieve mindset essentieel om weer naar voren te komen op de grid. "Het verschil in instelling tussen Lewis en Max Verstappen is voor mij dag en nacht. Ik weet dat een van beide auto's beter presteert dan de andere auto, maar je kunt die auto ontwikkelen door positief te zijn binnen het team."

Onrust bij Red Bull Racing

De kritische houding van de Verstappen zou volgens Harvick een wissel trekken op de gehele organisatie van Red Bull Racing. Hij wijst erop dat teambaas Laurent Mekies nu vooral druk is met het managen van de publieke uitspraken van zijn coureur, in plaats van de techniek. "Het enige wat Max nu voor elkaar krijgt, is dat zijn teambaas vragen moet beantwoorden over zijn opmerkingen", klinkt het. Dit werd pijnlijk duidelijk na de Grand Prix van China, waar Mekies na een moeizaam weekend uiteindelijk zelfs zijn persmoment met de media schrapte. Harvick benadrukt dat de focus terug moet naar de samenwerking: "Je moet het team wel helpen. Je moet de engineers helpen."

Geen voordeel voor de sport

De aanhoudende kritiek op de reglementen en de raceklasse als geheel helpt volgens Harvick niemand vooruit. Hij ziet dat de sfeer binnen de paddock en het team eronder lijdt, zonder dat de prestaties op de baan verbeteren. "Dat is voor niemand goed. Het is niet goed voor de sport. Het is ook niet goed voor jou, want nu blijft het hierover gaan", stelt hij. Volgens de analist verbetert de auto niet als de sfeer binnen de renstal verzuurt door de uitlatingen van de coureur. "De auto wordt niet beter, want iedereen is boos op de coureur, op de opmerkingen, op de regels, en op de hele raceklasse. Daar schiet je niks mee op als je Max Verstappen bent", zo besluit Harvick. Verstappen gaf Harvick in het verleden eens een van zijn helmen, uit bewondering voor zijn verdiensten in NASCAR.