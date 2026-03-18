De mannen van Vandaag Inside hebben ook de resultaten van Max Verstappen gezien tijdens de twee openingsraces van het seizoen. René van der Gijp is van mening dat de Nederlander simpelweg niet kan omgaan met de nieuwe wagens, terwijl Johan Derksen het toch echt als een fout ziet dat Verstappen niet de overstap naar Mercedes heeft gemaakt.

Red Bull Racing wist vriend en vijand te verrassen tijdens de testdagen, aangezien het pakket er solide uitzag. Toch waren er de nodige opstartproblemen in Melbourne en China. Isack Hadjar zag namelijk in Australië zijn motor ploffen en Verstappen moest in China zijn RB22 vroegtijdig parkeren. Daarnaast worstelt het duo nog altijd met het elektrische vermogen, maar dat geldt eigenlijk voor het hele veld.

Artikel gaat verder onder video

Van Der Gijp twijfelt aan rijkunsten Verstappen

Van der Gijp heeft na de uitvalbeurt in Shanghai zijn conclusie klaar en stelt dat Verstappen simpelweg niet met dit soort wagens kan omgaan. “Vreselijk. Hij kan dit niet,” legt hij uit. Daarnaast ziet hij ook dat de batterij te dominant is geworden in de Formule 1: “Je kan ingehaald worden omdat je geen vermogen meer hebt, dat is niet leuk.”

Derksen legt fout bij Red Bull neer

Derksen stelt dat niet de Formule 1 heeft gefaald met het nieuwe reglement, maar dat Red Bull een onbestuurbare wagen heeft gebouwd. “Die 19-jarige Italiaan die wint, die hoor ik helemaal niet klagen. Ik vind die huilverhalen van Verstappen helemaal niet correct. Dan heeft dat team van hem gewoon gefaald. Ze moeten nu niet zeggen dat het systeem deugt niet, want dat is voor iedereen hetzelfde.” De conclusie is volgens ‘de snor’ dan ook helder: “Hij had beter naar Mercedes kunnen gaan dit jaar.”

