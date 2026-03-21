Estre over Verstappen: "Hij is de beste coureur ter wereld"
Kévin Estre vindt de komst van Max Verstappen naar de GT3-wereld een enorme verrijking voor de sport. De Fransman kijkt ernaar uit om het later vandaag op de Nürburgring op te nemen tegen de viervoudig Formule 1-wereldkampioen, al waarschuwt het kamp rondom Verstappen dat de verwachtingen voor de komende race nog niet te hoog gespannen moeten zijn.
Verstappen zal vandaag met zijn formatie deelnemen aan de NLS2-race op de Nordschleife. Deze race dient als een cruciaal meetmoment in de aanloop naar de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring in mei. Hoewel Verstappen vorig jaar zijn debuut in de GT3-klasse al opluisterde met een overwinning in een Ferrari, wordt de uitdaging ditmaal groter in een veld vol ervaren specialisten en in een nieuwe omgeving bij zijn eigen team.
Estre looft kwaliteiten Verstappen
Estre, zelf een gelauwerd coureur in de langeafstandsracerij en fabrieksrijder voor Porsche, steekt zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. "Hij is zeker de beste coureur ter wereld, of in ieder geval in zijn categorie, en ik ga ervan uit dat hij hier heel sterk zal zijn", zo laat hij weten. "We hebben het in het verleden al gezien. Het is goed voor de serie en voor ons. We meten ons met de crème de la crème van de autosport. Laten we nu gaan zien wat hij kan op de Nürburgring."
Geduchte concurrentie
Dat Verstappen direct wordt gezien als de te kloppen man, zegt veel over zijn reputatie buiten de Formule 1. Toch is het veld waarin hij instapt van een zeer hoog niveau. Met coureurs als Estre, die in het verleden al grote successen boekte op de Nürburgring, zal de Limburger tot het uiterste gedreven worden. De deelname van Verstappen zorgt in ieder geval voor een enorme hype rondom het evenement, waarbij fans de verrichtingen van de Nederlander dit weekend nauwgezet zullen volgen via de beschikbare livestreams.
