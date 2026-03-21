close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Estre over Verstappen: "Hij is de beste coureur ter wereld"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kévin Estre vindt de komst van Max Verstappen naar de GT3-wereld een enorme verrijking voor de sport. De Fransman kijkt ernaar uit om het later vandaag op de Nürburgring op te nemen tegen de viervoudig Formule 1-wereldkampioen, al waarschuwt het kamp rondom Verstappen dat de verwachtingen voor de komende race nog niet te hoog gespannen moeten zijn.

Verstappen zal vandaag met zijn formatie deelnemen aan de NLS2-race op de Nordschleife. Deze race dient als een cruciaal meetmoment in de aanloop naar de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring in mei. Hoewel Verstappen vorig jaar zijn debuut in de GT3-klasse al opluisterde met een overwinning in een Ferrari, wordt de uitdaging ditmaal groter in een veld vol ervaren specialisten en in een nieuwe omgeving bij zijn eigen team.

Estre looft kwaliteiten Verstappen

Estre, zelf een gelauwerd coureur in de langeafstandsracerij en fabrieksrijder voor Porsche, steekt zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. "Hij is zeker de beste coureur ter wereld, of in ieder geval in zijn categorie, en ik ga ervan uit dat hij hier heel sterk zal zijn", zo laat hij weten. "We hebben het in het verleden al gezien. Het is goed voor de serie en voor ons. We meten ons met de crème de la crème van de autosport. Laten we nu gaan zien wat hij kan op de Nürburgring."

Geduchte concurrentie

Dat Verstappen direct wordt gezien als de te kloppen man, zegt veel over zijn reputatie buiten de Formule 1. Toch is het veld waarin hij instapt van een zeer hoog niveau. Met coureurs als Estre, die in het verleden al grote successen boekte op de Nürburgring, zal de Limburger tot het uiterste gedreven worden. De deelname van Verstappen zorgt in ieder geval voor een enorme hype rondom het evenement, waarbij fans de verrichtingen van de Nederlander dit weekend nauwgezet zullen volgen via de beschikbare livestreams.

Denk jij dat Max Verstappen ook in de GT3-klasse de beste van de wereld kan worden?

27 stemmen

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Zusterteam Racing Bulls heeft Ford-motor beter onder de knie dan Red Bull zelf'

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Ontdek het op Google Play
x