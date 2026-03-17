Russell Ward, de eigenaar van Winward Racing, ziet een samenwerking met Max Verstappen tijdens de Rolex 24 op Daytona in de toekomst wel zitten. De Amerikaan reageert hiermee op de groeiende ambities van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen in de enduranceracerij, zo laat hij weten in gesprek met Sportscar365.

Verstappen komt dit jaar al uit voor Winward Racing tijdens de Nürburgring Langstrecken-Serie en de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurt daar een Mercedes-AMG GT3 Evo onder de vlag van Verstappen Racing. Ward is onder de indruk van de komst van de Nederlander naar zijn team. "Het is vrij ongelooflijk. Hij wordt alom beschouwd als de beste coureur ter wereld en het is echt gaaf dat hij naar onze speeltuin komt om te kijken hoe enduranceracen is", aldus Ward.

Bewijs van kwaliteit

Ward gelooft dat de kwaliteit van zijn team, dat zowel in Europa als in de Verenigde Staten actief is, de doorslag heeft gegeven voor de samenwerking. Volgens de teameigenaar is het een groot compliment voor zijn personeel. "Het is een bewijs voor de groep die we in Europa en hier in de Verenigde Staten hebben. Het is een sterke groep gepassioneerde mensen die het beste product neer willen zetten. Ik denk dat hij dat kan zien en dat is wat hem tot ons heeft aangetrokken", zo vertelt hij. Hoewel de focus nu op de Nürburgring ligt, kijkt Ward al verder. Verstappen heeft immers herhaaldelijk aangegeven ook klassiekers als de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans te willen rijden zodra zijn agenda dat toelaat. "Ik zou heel graag het team willen zijn dat hij kiest. Hij heeft de opties voor het uitkiezen, dus hij kan kiezen wat hij wil", stelt Ward over een mogelijke vervolgstap. "Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we het best mogelijke programma samenstellen en misschien kunnen we mensen zoals hij zover krijgen dat ze bij ons willen rijden. Ik zou de kans geweldig vinden. We hebben absoluut de capaciteit en de wens om het te doen", vervolgt de Amerikaan enthousiast.

Focus op de Nürburgring

Voorlopig blijft de samenwerking in dit kalenderjaar beperkt tot de afgesproken races in Duitsland. Ward benadrukt dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een Amerikaanse uitstap later dit jaar, aangezien de voorbereidingen volledig gericht zijn op de 'Groene Hel'. "Op dit moment richten we ons gewoon op de NLS. Dat is onze eerste kans om hem van een echt goede machine te voorzien." De teameigenaar voegt daaraan toe dat de huidige overeenkomst voorlopig volstaat voor de rest van het seizoen. "Voor nu is dat het voor dit jaar. Dat was de afspraak die we hadden besproken, om die twee races te rijden. Ik ben zeker geïnteresseerd om meer te doen, maar dat is alles waar we ons dit jaar op hebben voorbereid", zo klinkt het.