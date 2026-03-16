Volgens Erben Wennemars is de huidige kritische houding van Max Verstappen niets meer dan de logische reactie van een topsporter die momenteel niet kan winnen. De voormalig schaatser stelt dat de frustratie van de Limburger onlosmakelijk verbonden is met zijn karakter en dat men dit gedrag in het verleden juist prees.

Dat laat hij weten in het programma RTL Tonight. De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 verloopt voor Verstappen allesbehalve soepel. Na een moeizame inhaalrace naar de zesde plaats in Australië, volgde in China een uitvalbeurt door koelingsproblemen met de ERS. De viervoudig wereldkampioen liet eerder al weten totaal niet te spreken te zijn over de nieuwe reglementen, die hij vergeleek met 'Mario Kart'. Met slechts acht punten bezet de Red Bull-coureur momenteel de achtste plek in het wereldkampioenschap, terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert.



Winnaar die verliest

Wennemars begrijpt de felle kritiek van Verstappen op zijn team en de sport in zijn algemeenheid wel. "Dit is gewoon een winnaar die verliest, en dat mag toch gewoon", stelt hij vast. Volgens Wennemars is het onrealistisch om te verwachten dat een coureur van dit kaliber vrolijk blijft onder de huidige omstandigheden bij Red Bull Racing. "Natuurlijk vindt hij dit niet leuk. Het zou toch belachelijk zijn als hij hier toch lachend staat", zo klinkt het. Daarnaast wijst Wennemars op een zekere mate van hypocrisie in de manier waarop de buitenwacht naar de Nederlander kijkt. In de jaren dat de overwinningen vanzelfsprekend waren, werd de nukkige kant van Verstappen vaak voor lief genomen. "Dit is gewoon wat Max Verstappen is. Dat vinden we allemaal heel leuk. We vinden het heel leuk, we accepteren het allemaal als hij wint, want dan is die een beetje norsig, maar dan wint hij nog wel. Maar nu verliest hij, en nu vinden we het in één keer allemaal een probleem dat hij dan een beetje nors is", aldus Wennemars.

Alles met een reden

De onvrede van Verstappen over de RB22, die hij omschreef als een 'helse klus' zonder balans, is volgens de gast aan tafel bij de talkshow niet zonder reden. De Limburger uitte na de race in China felle kritiek op een hele lijst aan fouten binnen zijn team, variërend van slechte starts tot de betrouwbaarheid. Wennemars ziet dit als een bewuste strategie om verbetering af te dwingen richting de volgende race in Japan. "Ik denk ook dat hij het wel met een reden doet. Weet je, dat hij ook wel echt denkt van: ik baal hier zo van, ik wil gewoon dat het verandert", concludeert Wennemars over de houding van de wereldkampioen. Voor Verstappen en Red Bull is er werk aan de winkel, aangezien de concurrentie van Mercedes en Ferrari vooralsnog een flink gat heeft geslagen in beide kampioenschappen.

Gerelateerd