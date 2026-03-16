Max Verstappen in Shanghai

Wennemars over Verstappen: 'Dit is gewoon een winnaar die verliest'

Max Verstappen in Shanghai — Foto: © IMAGO

Wennemars over Verstappen: 'Dit is gewoon een winnaar die verliest'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Erben Wennemars is de huidige kritische houding van Max Verstappen niets meer dan de logische reactie van een topsporter die momenteel niet kan winnen. De voormalig schaatser stelt dat de frustratie van de Limburger onlosmakelijk verbonden is met zijn karakter en dat men dit gedrag in het verleden juist prees.

Dat laat hij weten in het programma RTL Tonight. De start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 verloopt voor Verstappen allesbehalve soepel. Na een moeizame inhaalrace naar de zesde plaats in Australië, volgde in China een uitvalbeurt door koelingsproblemen met de ERS. De viervoudig wereldkampioen liet eerder al weten totaal niet te spreken te zijn over de nieuwe reglementen, die hij vergeleek met 'Mario Kart'. Met slechts acht punten bezet de Red Bull-coureur momenteel de achtste plek in het wereldkampioenschap, terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert.

Winnaar die verliest

Wennemars begrijpt de felle kritiek van Verstappen op zijn team en de sport in zijn algemeenheid wel. "Dit is gewoon een winnaar die verliest, en dat mag toch gewoon", stelt hij vast. Volgens Wennemars is het onrealistisch om te verwachten dat een coureur van dit kaliber vrolijk blijft onder de huidige omstandigheden bij Red Bull Racing. "Natuurlijk vindt hij dit niet leuk. Het zou toch belachelijk zijn als hij hier toch lachend staat", zo klinkt het. Daarnaast wijst Wennemars op een zekere mate van hypocrisie in de manier waarop de buitenwacht naar de Nederlander kijkt. In de jaren dat de overwinningen vanzelfsprekend waren, werd de nukkige kant van Verstappen vaak voor lief genomen. "Dit is gewoon wat Max Verstappen is. Dat vinden we allemaal heel leuk. We vinden het heel leuk, we accepteren het allemaal als hij wint, want dan is die een beetje norsig, maar dan wint hij nog wel. Maar nu verliest hij, en nu vinden we het in één keer allemaal een probleem dat hij dan een beetje nors is", aldus Wennemars.

Alles met een reden

De onvrede van Verstappen over de RB22, die hij omschreef als een 'helse klus' zonder balans, is volgens de gast aan tafel bij de talkshow niet zonder reden. De Limburger uitte na de race in China felle kritiek op een hele lijst aan fouten binnen zijn team, variërend van slechte starts tot de betrouwbaarheid. Wennemars ziet dit als een bewuste strategie om verbetering af te dwingen richting de volgende race in Japan. "Ik denk ook dat hij het wel met een reden doet. Weet je, dat hij ook wel echt denkt van: ik baal hier zo van, ik wil gewoon dat het verandert", concludeert Wennemars over de houding van de wereldkampioen. Voor Verstappen en Red Bull is er werk aan de winkel, aangezien de concurrentie van Mercedes en Ferrari vooralsnog een flink gat heeft geslagen in beide kampioenschappen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

The Daily Mail: 'F1 lachend om Verstappen, regels blijven voorlopig'

The Daily Mail: 'F1 lachend om Verstappen, regels blijven voorlopig'

  • Vandaag 11:20
  • 7
Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

  • 3 uur geleden
  • 3
Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet

Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet

  • Vandaag 08:57
  • 4
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"

Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"

  • Gisteren 16:49
  • 26
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

  • Vandaag 09:20
  • 7
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

  • Vandaag 08:29
  • 26

Net binnen

15:27
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
14:58
'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''
14:25
Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen
13:56
Offgrid
Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media
12:50
Doornbos somber over kansen Verstappen: 'Wereldkampioen wordt hij sowieso niet'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

3 uur geleden
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Vandaag 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Vandaag 09:20 7
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet" Max Verstappen

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Vandaag 08:29 26
