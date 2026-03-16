De Grand Prix van China heeft gezorgd voor een scherp contrast tussen de commerciële top van de Formule 1 en de coureurs op de grid. Terwijl de sportieve leiding geniet van het toegenomen spektakel op het circuit van Shanghai, beleefde Max Verstappen een dramatisch weekend. De viervoudig wereldkampioen klaagde het hele weekend over een onbestuurbare auto en zag zijn race vroegtijdig eindigen door een technisch mankement, terwijl hij ondertussen geen spaan heel liet van de huidige reglementen.

Volgens de Britse krant The Daily Mail is er ondanks de kritiek vanuit de cockpit weinig reden voor de sport om de huidige koers te wijzigen. Het medium stelt dat de amusementswaarde van de race in China de doorslag geeft in de discussie over de nieuwe regels. Waar coureurs worstelen met de techniek, lijkt het publiek juist de grote winnaar van de recente veranderingen in de sport.

Directie van de Formule 1 wrijft zich in de handen

De krant ziet dat de sportieve leiding van de Formule 1 de kritiek van de rijders voor lief neemt, zolang de actie op de baan voor volle tribunes zorgt. "In de directiekamers van de Formule 1 zal er gelachen worden", klinkt het. "Hoewel de coureurs niet blij zijn met deze nieuwe reglementen, leverden ze in China wel enorm vermakelijke races op, met gevechten over het hele veld. De formule heeft zo zijn gebreken, maar het is moeilijk om de juichende kreten vanaf de tribunes te negeren."

Verstappen beleeft rampweekend in Shanghai

Voor Verstappen was er echter weinig reden tot lachen. De Nederlander uitte het hele weekend zijn frustratie over de rijeigenschappen van zijn Red Bull, die hij als onbestuurbaar omschreef. De gifbeker moest echter helemaal leeg in de hoofdrace, toen hij in de 46e ronde noodgedwongen de strijd moest staken. Een lek in het koelingssysteem van het Energy Recovery System (ERS) zorgde ervoor dat zijn auto de finish niet haalde, waardoor een moeizaam weekend in mineur eindigde.

De kritiek van de wereldkampioen op de huidige staat van de sport is niet mals. Verstappen vergeleek het racen met de nieuwe regels, waarbij de focus sterk ligt op batterijmanagement, zelfs met een computerspel. "Dit is geen racen, het is Mario Kart spelen", laat de Limburger optekenen. Volgens de wereldkampioen wordt de essentie van de sport hiermee aangetast. "Als je hiervan geniet, weet je niet waar racen om draait", zo voegde hij daar strijdvaardig aan toe.

Discussie over regelwijzigingen lijkt voorlopig van de baan

Ondanks de felle woorden van de Red Bull-coureur verwacht The Daily Mail dat de roep om aanpassingen aan de reglementen zal verstommen door het succes bij de fans. De krant concludeert dat de amusementswaarde momenteel zwaarder weegt dan de technische bezwaren van de rijders. "Geruchten over regelwijzigingen zullen op basis van deze race waarschijnlijk weer op de achtergrond raken, ondanks dat Max Verstappen na de race opnieuw een vernietigende kritiek op de regels uitte", aldus het Britse medium.