Volgens analist Peter Windsor moet de Formule 1-wereld zich voorbereiden op een woeste Max Verstappen na het teleurstellende raceweekend in China. De Nederlander kende een dramatische zondag in Shanghai, waarbij hij na een moeizame start uiteindelijk in de 46ste ronde moest opgeven door een lek in het koelsysteem. Windsor stelt dat de frustratie bij de drievoudig wereldkampioen inmiddels het kookpunt heeft bereikt, nu hij zich in de WK-stand op de achtste plaats terugvindt met slechts acht punten. Dat laat de Australiër weten in een analyse op zijn YouTube-kanaal.

Het weekend in China verliep allesbehalve soepel voor de coureur van Red Bull Racing. Hoewel hij zich na een val naar de zestiende positie door weer een slechte start knap terugvocht naar de zesde plek, kon hij geen vuist maken tegen Oliver Bearman in de Haas. De uiteindelijke uitvalbeurt was de genadeklap in een tweeluik waarin de problemen van de RB22 duidelijk naar boven zijn komen drijven.

Artikel gaat verder onder video

Gefrustreerde kampioen

Windsor benadrukt dat de huidige situatie onhoudbaar is voor een winnaar als Verstappen: "Hij is een coureur met temperament die niets liever wil dan een competitieve auto en dat hij elk weekend om de overwinning vecht", klinkt het. "Op dit moment heeft hij dat niet en dat gaat de frustratie bij Max naar boven halen." Volgens Windsor is het ondenkbaar dat de Limburger lijdzaam toeziet hoe zijn kansen op succes ziet verdampen: "Iedereen die denkt dat een viervoudig wereldkampioen dit kalm zal accepteren, komt bedrogen uit."

Leeuw in een kooi

Om de zinnen te verzetten, reist Verstappen dit weekend af naar Duitsland voor een uitstapje buiten de Formule 1. Hij zal daar op de Nürburgring in actie komen tijdens een NLS-race in een Mercedes-AMG. Windsor ziet dit vooral als een noodzakelijke uitlaatklep voor de getergde coureur. "Max Verstappen zal zo boos zijn als een leeuw in een kooi", klinkt het. De analist hoopt dat de Nederlander zijn emoties onder controle houdt tijdens zijn optreden op de Nordschleife. "Hij vliegt nu naar Duitsland om te racen op de Nürburgring in een Mercedes-AMG. Dat is denk ik vooral een manier om zijn frustratie kwijt te raken. Ik hoop niet dat hij daar incidenten krijgt. Hij zal behoorlijk opgefokt zijn."

Kritiek op de sport

De irritatie van Verstappen beperkt zich niet alleen tot zijn eigen resultaten, maar richt zich ook op de nieuwe generatie auto's. De Nederlander liet na de race in China duidelijk merken dat hij niet te spreken is over de huidige reglementen, die hij eerder al omschreef als 'anti-racing'. Waar sommige collega's minder kritisch waren, bleef Verstappen bij zijn standpunt. "Volgens hem is het geen racen en hij is van mening dat iedereen die hier wel van geniet niks van racen snapt", aldus Windsor.