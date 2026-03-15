Verstappen had naar Mercedes moeten gaan volgens Doornbos: "Iedereen verklaarde mij voor gek"
Robert Doornbos is van mening dat Max Verstappen een grote fout heeft begaan door dit jaar niet de overstap naar Mercedes te maken. Volgens de Rotterdammer laat de huidige sportieve situatie bij Red Bull Racing pijnlijk duidelijk zien dat de Nederlander beter naar zijn advies had kunnen luisteren, zo vertelt hij in gesprek met Ziggo Sport.
Hoewel Verstappen de afgelopen jaren dominant was, zijn de verhoudingen na de grote reglementswijzigingen volledig opgeschud. In China bleek dat Red Bull momenteel in het middenveld bivakkeert en niet kan aanklampen bij de topteams, terwijl Mercedes met een dubbelzege de toon zette. Volgens Doornbos ligt het probleem bij de Oostenrijkse renstal vooral bij het chassis en niet bij de nieuwe krachtbron.
Slechtste Red Bull ooit
De prestaties van de RB22 vallen tot dusver zwaar tegen. Verstappen reed in Shanhai op de zesde positie, maar viel uiteindelijk uit met een technisch defect. Doornbos is dan ook hard in zijn oordeel over de huidige bolide van de Limburger: "Dit is denk ik de slechtste Red Bull die Max ooit op een circuit heeft mogen besturen", zo stelt de analist bij Ziggo Sport.
Spijt van keuze voor Red Bull?
De voormalig Formule 1-coureur vraagt zich hardop af of de viervoudig wereldkampioen inmiddels spijt heeft van zijn besluit om Red Bull trouw te blijven, zeker nu Mercedes weer het dominante team is. "Zou hij zich nu afvragen: had ik niet toch gewoon naar Mercedes moeten gaan?", vraagt Doornbos zich af in het Race Café. Volgens de Rotterdammer was de mogelijkheid voor een overstap concreet aanwezig: "Die kans was er natuurlijk. Je ziet dat Mercedes gewoon het dominante team is."
Loyaliteit aan Dietrich Mateschitz
Verstappen zelf gaf onlangs nog tekst en uitleg over zijn keuze om zijn carrière bij Red Bull voort te zetten. Voor hem speelt een persoonlijke belofte aan de overleden mede-eigenaar van het team een grote rol. "Ik kan me nog herinneren toen Dietrich nog leefde... Ik zei tegen hem dat mijn droom, en ook zijn droom, was om voor altijd bij het team te blijven, hoe lang mijn carrière ook zou duren", aldus Verstappen. "Ik ben er heel blij mee dat ik, voordat hij overleed, heb gezegd dat mijn doel nog altijd is om die droom te verwezenlijken. Tot nu toe gaat dat best goed."
Deur bij Mercedes staat nog open
Ondanks de huidige vormcrisis bij Red Bull en de loyaliteit van de coureur, denkt Doornbos dat een overstap naar de Zilverpijlen nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Hij adviseert Verstappen dan ook om de overstap alsnog te overwegen om weer over een winnende auto te kunnen beschikken. "Ga naar Mercedes omdat dat het beste pakket is met de winnende auto", zo luidt zijn advies.
De analist benadrukt dat hij vorig jaar al voorspelde dat Mercedes de juiste plek zou zijn voor de Nederlander. "Iedereen verklaarde me voor gek. Hij kwam daar heel dichtbij", houdt Doornbos vol. Hij is ervan overtuigd dat Toto Wolff een uitzondering zou maken voor de viervoudig wereldkampioen: "Een viervoudige wereldkampioen kan in principe altijd tekenen. Als hij bij Mercedes aanklopt en zegt dat hij graag voor hen rijdt, weet ik zeker dat er een deurtje opengaat."
Van der Gijp glashelder over Verstappen bij Vandaag Inside: "Dan moet je lekker stoppen!"
- Vandaag 13:33
- 11
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'
- Vandaag 12:28
- 10
Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"
- Vandaag 11:12
- 40
Aanbevolen door de redactie
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli
Management Colapinto doet oproep aan fans: "Geen haat of doodsbedreigingen"
- 42 minuten geleden
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- 1 uur geleden
Verstappen had naar Mercedes moeten gaan volgens Doornbos: "Iedereen verklaarde mij voor gek"
- 1 uur geleden
- 2
Brown lanceert statement na McLaren-domper in China en wijst naar Mercedes
- 1 uur geleden
Red Bull annuleert persmoment met Mekies na dramatisch weekend in China
- 2 uur geleden
- 3
Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"
- 2 uur geleden
- 6
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- Gisteren 11:00
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart