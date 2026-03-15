Om deze reden viel Verstappen uit in de Formule 1 Grand Prix van China

Max Verstappen heeft een dramatisch weekend in Shanghai in mineur afgesloten met een voortijdige uitvalbeurt. De Nederlander moest zijn RB22 in de 48ste ronde van de Grand Prix van China noodgedwongen in de pitbox parkeren. Hoewel een officiële bevestiging nog moet volgen, wijst alles erop dat de oorzaak van zijn uitvalbeurt waarschijnlijk een lek in het koelsysteem is geweest.

Het weekend in China was voor Verstappen vanaf het begin een aaneenschakeling van tegenslagen. Na een moeizame kwalificatie en een puntloze sprintrace hoopte de Red Bull-coureur tijdens de hoofdrace nog wat plekken goed te maken, maar na wederom een slechte start kon hij het tempo van de teams vooraan simpelweg niet volgen. Terwijl Andrea Kimi Antonelli naar zijn allereerste Grand Prix-overwinning reed, vocht Verstappen in de middenmoot een verloren strijd tegen zijn eigen materiaal. De technische problemen die hem uiteindelijk de das omdeden, lijken een voortzetting van de betrouwbaarheidsproblemen waar het team al langer mee kampt.

Verstappen spreekt van een absolute ramp

De frustratie bij Verstappen was na afloop dan ook groot. De Limburger stak zijn mening over het verloop van het weekend niet onder stoelen of banken. Via de boordradio liet hij direct na het stilzetten van zijn auto al weten dat hij het weekend als een "absolute ramp" beschouwde. In de media deed hij er vervolgens nog een schepje bovenop door de hachelijke situatie in de cockpit te beschrijven. Volgens de Nederlander voelde elke ronde aan als "overleven" en was de auto totaal onbestuurbaar.

Verstappen lijkt de moed wat betreft de huidige technische staat van de RB22 dan ook langzaam te verliezen. "Niets op dit moment lijkt te werken", zo verklaarde hij moedeloos tegenover de aanwezige pers. Volgens de viervoudig wereldkampioen heeft het team de auto al volledig ondersteboven gekeerd, maar heeft dit tot op heden nog geen enkel resultaat opgeleverd.

Aanhoudende problemen met het koelsysteem

De waarschijnlijke oorzaak van de uitvalbeurt, een lek in het koelsysteem, komt niet geheel uit de lucht vallen. Tijdens de eerste testfase in Barcelona in januari werd al gemeld dat de nieuwe krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford kampte met aanzienlijke oververhitting die erger was dan verwacht. Om deze problemen de baas te worden, moesten de engineers noodgedongen overstappen op meer behouden koelconfiguraties aan de achterzijde van de wagen. Hoewel dit de betrouwbaarheid tijdelijk leek te waarborgen, bleek de koeling in de hitte van de strijd in Shanghai dus alsnog een zwak punt.

