Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding
Er worden dit weekend twee Formule 1-races verreden op het Shanghai International Circuit. Eerst komt de Sprint van de zaterdag aan de beurt, waarna het tijd is voor de kwalificatie en, op de zondag, de Grand Prix van China. De FIA heeft in aanloop naar de korte wedstrijd de definitieve startopstelling gedeeld, waar we zien dat één coureur vanuit de pitstraat moet beginnen.
George Russell sleepte de pole position binnen tijdens de sprintkwalificatie met een beste rondetijd van 1:31.520, bijna drie tienden sneller dan Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli. Het is dus opnieuw een volledige eerste startrij voor de Zilverpijlen. Lando Norris van McLaren en Lewis Hamilton van Ferrari kwalificeerden zich als derde en vierde, respectievelijk. Hun ploegmaten Oscar Piastri en Charles Leclerc delen de derde startrij. Max Verstappen moet vanaf de vierde startrij komen, nadat hij de achtste tijd klokte achter Pierre Gasly. Ollie Bearman en Isack Hadjar completeren de top tien op de grid.
Pitstraatstart voor Albon
Nico Hülkenberg in de Audi miste net SQ3 op de vrijdag en moet genoegen nemen met P11 op de grid voor Esteban Ocon, Liam Lawson en teamgenoot Gabriel Bortoleto. Rookie Arvid Lindblad viel stil tijdens de vrije training en had slechts vijf ronden voltooid, voordat hij aan de sprintkwalificatie moest beginnen. Hij pakte P15 voor Franco Colapinto en Carlos Sainz. De andere Williams van Alexander Albon had zich op P18 gekwalificeerd, maar zal vanuit de pitstraat de Sprint aanvangen. De formatie uit Grove heeft namelijk aan de ophanging moeten sleutelen onder parc fermé-omstandigheden, en volgens de reglementen van de FIA mag dat niet. Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas en Sergio Pérez schuiven ieder een plekje op. 'Checo' reed geen tijd, vanwege een probleem met het brandstofsysteem in de Cadillac.
