Mercedes heeft tijdens de Sprint Shootout in China een krachtig signaal afgegeven aan de concurrentie voor de rest van het weekend. George Russell wist de pole position voor de sprintrace op zaterdag te veroveren door een tijd van 1:31.520 op de klokken te zetten. Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van morgen.

De dominantie van Mercedes stond in schril contrast met de prestaties van Red Bull Racing. Max Verstappen kende een moeizame sessie en kwam niet verder dan de achtste tijd, op ruim 1,7 seconde achterstand van de polesitter. Ook zijn teamgenoot Isack Hadjar wist de top tien te bereiken, maar hij moet morgen vanaf de tiende positie vertrekken. De tegenvallende resultaten van de Oostenrijkse renstal zorgen voor een uitdagende uitgangspositie voor de korte race op zaterdag, zeker nu de concurrentie van McLaren en Ferrari er goed bij lijkt te zitten.

Mercedes eerste startrij

Op het Shanghai International Circuit maakte Mercedes vandaag indruk door beide auto's op de voorste rij te kwalificeren. Russell was bijna drie tienden sneller dan Antonelli, die op zijn beurt een knappe tweede plek veiligstelde. De jonge Italiaan werd na de sessie nog onderzocht door de stewards vanwege het mogelijk hinderen van Lando Norris in de eerste bocht tijdens SQ2, maar na een verklaring van Norris zelf werd besloten geen gridstraf op te leggen. Hierdoor mag het duo van de Zilverpijlen morgen gebroederlijk vanaf de eerste rij vertrekken.

McLaren en Ferrari op tweede startrij

Achter de dominante Mercedessen zijn het Lando Norris en Lewis Hamilton die de tweede startrij bezetten. Wereldkampioen Norris klokte de derde tijd, op ruim zes tienden van Russell, terwijl Hamilton in zijn Ferrari de vierde plek opeiste. De top vijf wordt gecompleteerd door Oscar Piastri, die vlak voor Charles Leclerc eindigde. Pierre Gasly mag namens Alpine vanaf de zevende plek vertrekken, direct voor de worstelende Verstappen. Oliver Bearman leverde een knappe prestatie door zijn Haas naar de negende startpositie te sturen, net voor de tweede Red Bull van Hadjar.

Starttijd en weersverwachting

De voorlopige startopstelling is hiermee gelijk aan de uitslag van de Sprint Shootout, aangezien de stewards geen gridstraffen hebben uitgedeeld na de diverse onderzoeken op vrijdag. De weersverwachting voor de race is zeer gunstig; er wordt volop zon verwacht met temperaturen tussen de 15 en 17 graden Celsius. Door de directe zonneschijn zal de baantemperatuur aanzienlijk hoger liggen. De sprintrace in China gaat zaterdag 14 maart om 04:00 uur Nederlandse tijd van start.

— Formula 1 (@F1) March 13, 2026

