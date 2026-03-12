close global

Hamilton, Verstappen, Ferrari, Red Bull, China

Hoe laat begint het Formule 1-sprintweekend vannacht in China?

Hamilton, Verstappen, Ferrari, Red Bull, China — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint het Formule 1-sprintweekend vannacht in China?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ronde twee van het wereldkampioenschap Formule 1 gaat vannacht van start in China. De coureurs moeten direct scherp zijn, want na de eerste en enige training staat de sprintkwalificatie op het programma.

Op het Shanghai International Circuit wordt dit weekend de eerste sprintweekend van het jaar afgewerkt. Dat betekent dat de coureurs slechts één training de tijd krijgen om de juiste afstelling te vinden, daarna wordt de sprintkwalificatie namelijk verreden. Vervolgens wordt de sprintrace op zaterdag afgewerkt, waarna het tijd is voor de kwalificatie. Die uitslag wordt verovlgens gebruikt om de startopstelling van de Grand Prix van China, van zondag, te bepalen.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. Het weekend trapt op vrijdag 13 maart om 04:30 uur af met de eerste en enige vrije training. Later die ochtend, om 08:30 uur, gaan de coureurs de baan op voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 14 maart wordt om 04:00 uur de sprintrace verreden, waarna om 08:00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staat. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 13 maart
04:30 uur: Eerste vrije training
08:30 uur: sprintkwalificatie

