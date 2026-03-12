Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle is er één specifiek aspect aan de nieuwe reglementen dat snel moet veranderen. Hoewel de analist te spreken is over de nieuwe generatie auto's die dit seizoen is geïntroduceerd, noemt hij het fenomeen 'super clipping' een "gekke situatie" die niet kan voortduren. Dat laat hij weten in gesprek met Sky Sports F1.

De seizoensopener in Australië markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de sport, waarbij Mercedes direct domineerde met een dubbelzege voor George Russell en Kimi Antonelli. Toch was niet alles positief in Melbourne. Max Verstappen kende een moeizaam weekend na een crash in de kwalificatie, terwijl ook Oscar Piastri en Antonelli hard in aanraking kwamen met de muur. Volgens Brundle onderstreept dit de enorme uitdaging waar coureurs momenteel voor staan met de nieuwe krachtbronnen.

Artikel gaat verder onder video

Super clipping moet stoppen

Het grootste kritiekpunt van Brundle is het zogenaamde 'super clipping', waarbij auto's aan het einde van een recht stuk plotseling snelheid verliezen omdat de elektrische energie op is. "Het is altijd duidelijk gemaakt door de FIA dat ze de parameters zouden aanpassen als en wanneer dat nodig is, en dat moet ongetwijfeld gebeuren zodra we meer duidelijkheid hebben van nog een paar circuits", aldus de Engelsman. Hij ziet dat teams momenteel worstelen met de balans tussen het genereren en inzetten van energie.

Brundle legt uit dat er achter de schermen al wordt nagedacht over oplossingen om het racen te verbeteren. Volgens hem zijn er verschillende suggesties van teams om de output van de kinetische motor te verminderen. Hierdoor kan batterijvermogen langer worden ingezet, waardoor de "gekke situatie" verdwijnt waarin auto's aan het einde van rechte stukken vertragen terwijl coureurs nog vol gas geven. "Dat wordt 'super clipping' genoemd... dat wil je waarschijnlijk niet eens weten!", klinkt het.

Onvoorspelbare vermogensafgifte

De analist maakt zich bovendien zorgen over de veiligheid en de bestuurbaarheid van de huidige wagens onder lastige omstandigheden. De onvoorspelbare manier waarop het vermogen vrijkomt, baart hem zorgen voor de rest van het jaar. "Ik huiver bij de gedachte om deze auto's te besturen op een natte dag in - zeg - Monaco, of bij een Safety Car-herstart op een vochtige, koude baan op slicks", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur.

Hoewel de sport zich momenteel in een steile leercurve bevindt, is Brundle kritisch op de huidige staat van de techniek. Volgens hem is de vermogensafgifte momenteel "duidelijk te onverfijnd en onvoorspelbaar", al verwacht hij dat dit met een proactieve mentaliteit snel zal verbeteren. De incidenten in Australië, waarbij coureurs klaagden over onverklaarbaar gedrag van de auto en plotselinge pieken in het vermogen, bevestigen volgens hem dat er werk aan de winkel is.

Nieuwe test in Shanghai

Komend weekend staat de Grand Prix van China op het programma, wat het eerste sprintweekend van dit kalenderjaar is. Het circuit in Shanghai staat bekend om zijn extreem lange rechte stuk, wat de problematiek rondom de batterijcapaciteit verder op de spits kan drijven. Brundle verwacht dan ook dat de discussie daar opnieuw zal oplaaien.

"Gezien alles wat we in Australië hebben geleerd, zou ik verwachten dat de auto's over een paar dagen in China iets beter functioneren, maar dat enorm lange rechte stuk gaat zeker voor wat energieproblemen en klachten zorgen", besluit Brundle. Met de huidige WK-stand, waarin Mercedes de leiding heeft in het constructeurskampioenschap, kijken de fans en teams gespannen uit naar hoe de nieuwe motoren zich houden op het Shanghai International Circuit.

Gerelateerd