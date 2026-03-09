Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
Volgens Robert Doornbos is het momenteel een grote ramp bij Aston Martin. Het team gebruikte het raceweekend in Australië als een soort testsessie en volgens de Rotterdammer is dat pijnlijk voor het merk, maar ook voor de sponsoren. Met de mogelijke afgelasting van de races in het Midden-Oosten, door de oorlog in het gebied, zou de extra tijd voor Aston Martin toch wel goed van pas komen, zo vertelt Doornbos in de The Pit Talk Podcast.
Na de rommelige start van Aston Martin in Barcelona, eerder dit jaar, is de seizoensopener in Melbourne toch echt te vroeg gekomen voor het team van Adrian Newey. Zo kampt de wagen met diverse problemen, waarvan zij zeggen dat het voornamelijk met de Honda-power unit te maken heeft. Daarnaast maakt het team dit seizoen voor het eerst zijn eigen versnellingsbakken en ook die zouden nog niet top zijn. De tijd in Melbourne werd dan ook voornamelijk gebruikt om de onderdelen verder te testen en dat gebeurde allemaal terwijl de andere teams punten aan het verdienen waren voor het kampioenschap.
'Cadillac heeft zaken beter voor elkaar dan Aston Martin'
Doornbos stelt dat debutant Cadillac simpelweg de zaken beter voor elkaar heeft: "Het is een ramp. Het is iets wat je bijvoorbeeld van Cadillac zou verwachten. Je komt als nieuw team, een nieuwe organisatie, en het is allemaal een grote puinhoop, weet je wel, spelen met de grote jongens. Ik bedoel, vergeleken met Aston Martin zit Cadillac eigenlijk een niveau boven hen."
'Honda is Honda niet meer'
Daarbij stelt hij dat Aston Martin simpelweg met schaamrood op de kaken rondloopt: "Lawrence Stroll is ook iemand die volgens mij niet zo goed slaapt. En in Japan zullen ze ook niet goed slapen, want Japanners zijn trotse mensen." Het Honda dat aan Red Bull Racing was verbonden, is inmiddels toch wel helemaal veranderd: "Maar om de een of andere reden is het hele Honda-engineeringteam dat er in de succesvolle jaren met Max Verstappen bij Red Bull Racing was… voor 70 procent verdwenen."
Pijnlijke situatie
Het is mogelijk het laatste seizoen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Doornbos baalt er vooral van dat de Spanjaard mogelijk niet meer kan laten zien wat hij in huis heeft: "En dat is pijnlijk, weet je. Voor hun partners, voor het team, voor iedereen. En ook voor Alonso. De oude vos gaat waarschijnlijk na dit jaar stoppen en hij had verwacht nog één groot eindgevecht te hebben."
Mogelijke aflasten van races kan Aston Martin helpen
Dat het momenteel onrustig is in het Midden-Oosten en de Formule 1 mogelijk de races in het gebied annuleert, zou voor Aston Martin dan ook een meevaller zijn. "Er is een kans dat we in april niet racen vanwege wat er in het Midden-Oosten gebeurt. We hebben twee Grands Prix: Bahrein en Jeddah. Als ze zouden besluiten die races te annuleren, dan is er maar één team op de grid dat blij zou zijn met een maand zonder races: Aston Martin. Want dan kunnen ze dingen testen op de dyno en proberen een deel van hun achterstand goed te maken", aldus Doornbos.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
- 7 maart 2026 14:53
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Net binnen
Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam
- 34 minuten geleden
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
- 1 uur geleden
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne
- 2 uur geleden
'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'
- 2 uur geleden
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari