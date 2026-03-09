Volgens Robert Doornbos is het momenteel een grote ramp bij Aston Martin. Het team gebruikte het raceweekend in Australië als een soort testsessie en volgens de Rotterdammer is dat pijnlijk voor het merk, maar ook voor de sponsoren. Met de mogelijke afgelasting van de races in het Midden-Oosten, door de oorlog in het gebied, zou de extra tijd voor Aston Martin toch wel goed van pas komen, zo vertelt Doornbos in de The Pit Talk Podcast.

Na de rommelige start van Aston Martin in Barcelona, eerder dit jaar, is de seizoensopener in Melbourne toch echt te vroeg gekomen voor het team van Adrian Newey. Zo kampt de wagen met diverse problemen, waarvan zij zeggen dat het voornamelijk met de Honda-power unit te maken heeft. Daarnaast maakt het team dit seizoen voor het eerst zijn eigen versnellingsbakken en ook die zouden nog niet top zijn. De tijd in Melbourne werd dan ook voornamelijk gebruikt om de onderdelen verder te testen en dat gebeurde allemaal terwijl de andere teams punten aan het verdienen waren voor het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

'Cadillac heeft zaken beter voor elkaar dan Aston Martin'

Doornbos stelt dat debutant Cadillac simpelweg de zaken beter voor elkaar heeft: "Het is een ramp. Het is iets wat je bijvoorbeeld van Cadillac zou verwachten. Je komt als nieuw team, een nieuwe organisatie, en het is allemaal een grote puinhoop, weet je wel, spelen met de grote jongens. Ik bedoel, vergeleken met Aston Martin zit Cadillac eigenlijk een niveau boven hen."

'Honda is Honda niet meer'

Daarbij stelt hij dat Aston Martin simpelweg met schaamrood op de kaken rondloopt: "Lawrence Stroll is ook iemand die volgens mij niet zo goed slaapt. En in Japan zullen ze ook niet goed slapen, want Japanners zijn trotse mensen." Het Honda dat aan Red Bull Racing was verbonden, is inmiddels toch wel helemaal veranderd: "Maar om de een of andere reden is het hele Honda-engineeringteam dat er in de succesvolle jaren met Max Verstappen bij Red Bull Racing was… voor 70 procent verdwenen."

pic.twitter.com/5S3oDZ7d6Q — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 9, 2026

Pijnlijke situatie

Het is mogelijk het laatste seizoen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Doornbos baalt er vooral van dat de Spanjaard mogelijk niet meer kan laten zien wat hij in huis heeft: "En dat is pijnlijk, weet je. Voor hun partners, voor het team, voor iedereen. En ook voor Alonso. De oude vos gaat waarschijnlijk na dit jaar stoppen en hij had verwacht nog één groot eindgevecht te hebben."

Mogelijke aflasten van races kan Aston Martin helpen

Dat het momenteel onrustig is in het Midden-Oosten en de Formule 1 mogelijk de races in het gebied annuleert, zou voor Aston Martin dan ook een meevaller zijn. "Er is een kans dat we in april niet racen vanwege wat er in het Midden-Oosten gebeurt. We hebben twee Grands Prix: Bahrein en Jeddah. Als ze zouden besluiten die races te annuleren, dan is er maar één team op de grid dat blij zou zijn met een maand zonder races: Aston Martin. Want dan kunnen ze dingen testen op de dyno en proberen een deel van hun achterstand goed te maken", aldus Doornbos.

Pedro shares learnings from the #AusGP. pic.twitter.com/r0M8JT2E8j — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 8, 2026

Gerelateerd