Max Verstappen gaat dit jaar op herhaling. De Formule 1-coureur heeft officieel bevestigd dat hij in mei aan de start zal verschijnen van de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zal deelnemen met zijn eigen team, Verstappen Racing, in een Mercedes-AMG GT3 EVO die wordt ingezet in nauwe samenwerking met Winward Racing.

In een eerste reactie steekt de Nederlander zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken", aldus de Nederlander. Voor hem markeert de deelname een nieuw hoogtepunt in zijn carrière buiten de koningsklasse van de autosport.

Succesvolle basis

De weg naar de prestigieuze endurancerace in de Eifel werd vorig jaar al ingezet. In september 2025 behaalde Verstappen zijn benodigde licentie, de DMSB Permit Nordschleife, na een succesvol optreden in de NLS7-race. Kort daarna maakte hij indruk tijdens zijn GT3-debuut in de NLS9-race, waar hij samen met Chris Lulham direct de overwinning pakte in een Ferrari 296 GT3 en de snelste raceronde op zijn naam schreef. "Vorig jaar heb ik mijn DMSB Permit Nordschleife gehaald en deelgenomen aan NLS9, die we hebben gewonnen. Die voorbereiding is erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace", zo legt Verstappen uit over de opgedane ervaring op de omloop die ook wel 'De Groene Hel' wordt genoemd.

Sterke line-up

Verstappen verschijnt met een uiterst competitieve bezetting aan de start. Hij deelt de Mercedes-AMG, die voorzien is van een opvallende Red Bull-livery en startnummer 3, met ervaren fabrieksrijders Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. De Limburger benadrukt dat de randvoorwaarden voor een goed resultaat aanwezig zijn. "We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren", zo vertelt Verstappen ten slotte. De deelname aan de 24-uursrace, die plaatsvindt van 14 tot en met 17 mei, is mogelijk door een gunstige ligging op de Formule 1-kalender. Het evenement valt precies in het gat tussen de Grand Prix van Miami en de Grand Prix van Canada. Om optimaal voorbereid te zijn, komt Verstappen op 21 maart eerst nog in actie tijdens de NLS2-race.