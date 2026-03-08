Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Isack Hadjar kende een wisselvallig debuut bij Red Bull Racing: P3 in de kwalificatie, maar uitval na elf ronden in Australië. Verder ontsnapte Franco Colapinto bij de start maar net aan een botsing met Liam Lawson. Dat gevaarlijke moment werd niet op tv uitgezonden.

