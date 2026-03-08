close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar, Red Bull, Australia, 2026

VIDEO: F1 zendt gevaarlijk moment niet uit, Red Bull-frustraties lopen op | GPFans Race Day

VIDEO: F1 zendt gevaarlijk moment niet uit, Red Bull-frustraties lopen op | GPFans Race Day

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Isack Hadjar kende een wisselvallig debuut bij Red Bull Racing: P3 in de kwalificatie, maar uitval na elf ronden in Australië. Verder ontsnapte Franco Colapinto bij de start maar net aan een botsing met Liam Lawson. Dat gevaarlijke moment werd niet op tv uitgezonden.

Gerelateerd

VIDEO

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

  • 1 uur geleden
Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex

Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex

  • 2 uur geleden
Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"

Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"

  • 3 uur geleden
Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts Live

Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 44
Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

  • Vandaag 17:00
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"

Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"

  • Vandaag 16:22
  • 6

Net binnen

21:07
Olav Mol behoorlijk positief na eerste race in nieuwe tijdperk: "Ik heb me wel vermaakt"
20:37
Lawson lacht om Pérez: "Twee jaar later is hij er nog steeds niet overheen"
19:36
Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"
19:00
Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex
18:16
Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Vandaag 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x