Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex
De Grand Prix van Australië had - mocht Franco Colapinto wat minder bij de les zijn geweest - al in de eerste ronde op een catastrofale start kunnen uitlopen. Op niet eerder vertoonde beelden valt te zien hoe de Argentijn ternauwernood een megaklapper met Liam Lawson weet te voorkomen.
Het gloednieuwe Formule 1-seizoen van 2026 ging op zondag eindelijk van start en bekend was al dat het bij de starts wel eens gevaarlijk kon worden door de verschillende startsnelheden van de coureurs. Zo wisten we dat de Ferrari's erg snel van de startplek kwamen, iets dat ook bewezen werd in Melbourne. Charles Leclerc vloog van zijn plek en wist met een uitstekende vliegende start naar de kop van de wedstrijd te komen in de eerste bocht. Aan de andere kant waren er ook coureurs die minder van hun plek kwamen.
Redding van het jaar?
Eén van hen was Lawson, die in zijn Racing Bulls totaal niet van zijn plaats af kwam. Het leverde een ontzettend gevaarlijke situatie op, zoals later op beelden die niet in de uitzending te zien waren naar voren kwam. Op een onboard van Colapinto valt te zien hoe de Argentijn ternauwernood een megacrash weet te voorkomen. Door een ontzettend knappe reflex weet hij de amper wegkomende Lawson ternauwernood te ontwijken. Een moment dat echt een stuk catastrofaler had kunnen aflopen. Nu al de redding van het jaar?
