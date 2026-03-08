close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Colapinto 3 ad

Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex

Colapinto 3 ad — Foto: © IMAGO

Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Australië had - mocht Franco Colapinto wat minder bij de les zijn geweest - al in de eerste ronde op een catastrofale start kunnen uitlopen. Op niet eerder vertoonde beelden valt te zien hoe de Argentijn ternauwernood een megaklapper met Liam Lawson weet te voorkomen.

Het gloednieuwe Formule 1-seizoen van 2026 ging op zondag eindelijk van start en bekend was al dat het bij de starts wel eens gevaarlijk kon worden door de verschillende startsnelheden van de coureurs. Zo wisten we dat de Ferrari's erg snel van de startplek kwamen, iets dat ook bewezen werd in Melbourne. Charles Leclerc vloog van zijn plek en wist met een uitstekende vliegende start naar de kop van de wedstrijd te komen in de eerste bocht. Aan de andere kant waren er ook coureurs die minder van hun plek kwamen.

Redding van het jaar?

Eén van hen was Lawson, die in zijn Racing Bulls totaal niet van zijn plaats af kwam. Het leverde een ontzettend gevaarlijke situatie op, zoals later op beelden die niet in de uitzending te zien waren naar voren kwam. Op een onboard van Colapinto valt te zien hoe de Argentijn ternauwernood een megacrash weet te voorkomen. Door een ontzettend knappe reflex weet hij de amper wegkomende Lawson ternauwernood te ontwijken. Een moment dat echt een stuk catastrofaler had kunnen aflopen. Nu al de redding van het jaar?

Gerelateerd

Liam Lawson Franco Colapinto Racing Bulls

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

  • Vandaag 10:26
  • 8
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • Vandaag 08:39
  • 7
FIA en F1 missen "zeer gevaarlijk" moment: 'Verbaast me niet dat het niet werd uitgezonden'

FIA en F1 missen "zeer gevaarlijk" moment: 'Verbaast me niet dat het niet werd uitgezonden'

  • Vandaag 08:25
  • 2
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

  • Vandaag 06:26
  • 6
Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

  • 2 uur geleden
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

  • Vandaag 07:31
  • 5

Net binnen

19:36
Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"
18:16
Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"
17:37
Live
Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts
17:00
Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"
16:22
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Vandaag 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x