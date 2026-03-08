close global

Max Verstappen in Melbourne

Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO
Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen stelt dat de maat vol is wat betreft de huidige reglementen in de Formule 1. De Nederlander uitte na de Grand Prix van Australië felle kritiek op de koers die de sport is ingeslagen. Hoewel hij benadrukt dat de beleidsbepalers welwillend lijken, vindt hij dat er nu echt stappen gezet moeten worden om het racen te verbeteren. "Ik hou van racen, maar je kunt maar een bepaalde hoeveelheid incasseren", aldus Verstappen.

De race op Albert Park verliep voor de Red Bull-coureur uiterst moeizaam. Na een crash in de eerste kwalificatiesessie moest hij de wedstrijd vanaf de twintigste positie aanvangen. Ondanks een knappe inhaalrace, waarbij hij zich terugknokte naar de zesde plaats op ruim 54 seconden van winnaar George Russell, overheerste de frustratie. Dat had alles te maken met de nieuwe technische regels, die zorgden voor grote problemen met het energiemanagement en het wegvallen van vermogen op de rechte stukken.

Het beste voor de sport

Verstappen benadrukt dat zijn kritiek niet voortkomt uit onwil, maar uit passie voor de sport. Hij hoopt dat de FIA en de Formule 1 snel met oplossingen komen die het spektakel terugbrengen. "Of het nu coureurs of fans zijn, we willen gewoon het beste voor de sport. We zijn niet kritisch om het kritisch zijn. We zijn kritisch met een reden. We willen dat het Formule 1 is, echte Formule 1 op steroïden. Vandaag was dat natuurlijk weer niet het geval", zo vertelt hij bij Autosport. Volgens de Nederlander is hij bovendien niet de enige die er zo over denkt en spreken veel mensen binnen de paddock dezelfde taal.

Focus op de regels

Door de aanhoudende onvrede over de reglementen duikt ook de vraag over een mogelijk pensioen van de Limburger regelmatig op. Verstappen is daar echter duidelijk over: de focus moet liggen op het verbeteren van de sport zelf. "Waar ze zich zorgen over moeten maken zijn de regels, focus daar maar op", stelt hij resoluut. Hij geeft aan dat hij zijn input deelt omdat hij de sport een warm hart toedraagt. "Ze stellen vragen en ik geef mijn mening over wat ik graag zou willen zien en wat volgens mij beter is voor de sport. Ik geef er namelijk om, ik hou van racen en ik wil dat het beter is dan dit."

Geen kleine aanpassingen

De technische problemen in Melbourne waren pijnlijk zichtbaar toen Verstappen al tijdens de formatieronde kampte met een lege batterij. De Nederlander waarschuwt dat er meer nodig is dan slechts wat details finetunen om de problemen met de huidige generatie auto's op te lossen. Hij hoopt dat er nog voor het einde van de huidige jaargang stappen worden gezet. "Laten we kijken wat we kunnen doen. Ik hoop dat we zelfs gedurende dit jaar misschien met verschillende oplossingen kunnen komen, zodat het voor iedereen leuker wordt", besluit de Red Bull-rijder.

16:22
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"
15:38
Hamilton reageert op kritiek nieuwe F1-auto's: "Zij zitten verder naar achteren"
14:22
Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"
13:45
Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"
13:07
Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'
