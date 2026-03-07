Het allereerste raceweekend van het jaar is los in Australië en na de vrije trainingen en kwalificatie gaat het op zondag om de knikkers met de eerste Grand Prix van dit seizoen. Hoe laat gaan we van start met de spannende eerste race van dit jaar?

Na alle vrije trainingen was het op zaterdag in de vroege Nederlandse ochtend tijd voor de eerste kwalificatie van dit jaar. Het werd een sessie om snel te vergeten voor Max Verstappen. De Nederlander voelde de Red Bull onder zich vandaan vertrekken en was passagier in eigen auto, waardoor hij in de muur terecht kwam. Een slechte uitgangspositie, iets wat niet geldt voor de mannen van Mercedes. Zij lieten nu dan toch echt zien waar de nieuwe wagen toe in staat is en reden de rest van het veld aan gort. Het betekent een welverdiende één-twee voor de Zilverpijlen, met George Russell voorop. Isack Hadjar staat in zijn eerste race voor Red Bull net achter de Mercedes-heren. Met Verstappen verderop het veld belooft het een heerlijk spektakel te worden.

Tijdschema Grand Prix van Australië

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. De afgelopen dagen was het natuurlijk al nachtwerk met de verschillende vroege vrije trainingen. Op zondag is de starttijd iets milder: de Grand Prix van Australië wordt op aankomende nacht op zondag 8 maart verreden. De startlichten doven om 05:00 uur.

Overzicht tijdschema

Zondag 8 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

