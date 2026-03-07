Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?
Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?
Het allereerste raceweekend van het jaar is los in Australië en na de vrije trainingen en kwalificatie gaat het op zondag om de knikkers met de eerste Grand Prix van dit seizoen. Hoe laat gaan we van start met de spannende eerste race van dit jaar?
Na alle vrije trainingen was het op zaterdag in de vroege Nederlandse ochtend tijd voor de eerste kwalificatie van dit jaar. Het werd een sessie om snel te vergeten voor Max Verstappen. De Nederlander voelde de Red Bull onder zich vandaan vertrekken en was passagier in eigen auto, waardoor hij in de muur terecht kwam. Een slechte uitgangspositie, iets wat niet geldt voor de mannen van Mercedes. Zij lieten nu dan toch echt zien waar de nieuwe wagen toe in staat is en reden de rest van het veld aan gort. Het betekent een welverdiende één-twee voor de Zilverpijlen, met George Russell voorop. Isack Hadjar staat in zijn eerste race voor Red Bull net achter de Mercedes-heren. Met Verstappen verderop het veld belooft het een heerlijk spektakel te worden.
Tijdschema Grand Prix van Australië
In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. De afgelopen dagen was het natuurlijk al nachtwerk met de verschillende vroege vrije trainingen. Op zondag is de starttijd iets milder: de Grand Prix van Australië wordt op aankomende nacht op zondag 8 maart verreden. De startlichten doven om 05:00 uur.
Overzicht tijdschema
Zondag 8 maart
05:00 uur: Grand Prix van Australië
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Vandaag 12:14
- 8
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- Vandaag 08:35
- 16
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- Vandaag 07:55
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Net binnen
Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?
- 27 minuten geleden
Sky Sports-verslaggevers kibbelen om Kardashian: "Stop met vissen"
- 57 minuten geleden
Hamilton vraagt FIA om onderzoek naar Mercedes: "Waarom doen ze niets?"
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen grapt na schrikmoment met polsen: "We kunnen weer darten!"
- 1 uur geleden
Vasseur geschrokken in Melbourne: 'Mercedes op een andere planeet'
- 2 uur geleden
Dit zijn de eerdere keren dat Max Verstappen vanaf P20 begon in de Formule 1
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari