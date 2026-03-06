Toto Wolff maakt zich geen ernstige zorgen over de competitiviteit van Mercedes tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië. Wel waarschuwt hij de fans van de Zilverpijlen dat George Russell en Kimi Antonelli niet de favoriet zijn, maar dat Red Bull Racing en Ferrari sneller zijn in Melbourne.

Gedurende de eerste vrije training op het Albert Park Circuit zagen we een aantal klantenteams van Mercedes in de problemen. Zo kon Lando Norris slechts zeven ronden rijden vanwege een kapotte versnellingsbak en kwam Alexander Albon tot stilstand, toen het hydraulisch systeem het begaf. Qua snelheid waren de Mercedessen ook ver te zoeken. Russell en Antonelli waren een seconde langzamer dan de Ferrari's en zaten eveneens ver af van de rondetijden van Max Verstappen. Ze sloegen echter terug tijdens de tweede vrije training met P2 en P3, vlak achter Oscar Piastri.

Stap voor stap vooruitgang boeken

"Onze problemen zijn niet zo groot als die van Adrian [Newey en Aston Martin], maar het was een moeilijke start voor ons vandaag", begon Wolff bij de persconferentie. "Maar goed, dat komt niet onverwachts, wanneer je start met nieuwe reglementen. We stonden er niet heel goed voor aan de chassiskant en aan de power unit-kant, maar dat kunnen overwinnen. We moeten het werk stap voor stap voortzetten en onze kalmte bewaren. Hopelijk zijn we snel genoeg om op zondag voor een podium of zelfs een zege te vechten, maar dat is niet een gegeven."

Mercedes niet de favoriet

De Oostenrijker denkt dat de eerdere problemen te overkomen zijn, maar niet dat Mercedes meteen de favoriet is. Hij vindt het opvallend dat anderen dat wel denken. "[Deze vrijdag] was veel uitdagender dan de test in Bahrein, bijvoorbeeld. Soms heeft de software nog wat kinderziektes, maar het zijn geen ernstige hardwareproblemen. Dat gezegd hebbende, ik blijf erbij dat ik denk dat Red Bull en Ferrari erg snel zijn. Mensen blijven ons maar ophemelen, wat vleiend is, maar ik weet niet zeker of dat helemaal de realiteit is."

