close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Toto Wolff maakt zich geen ernstige zorgen over de competitiviteit van Mercedes tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië. Wel waarschuwt hij de fans van de Zilverpijlen dat George Russell en Kimi Antonelli niet de favoriet zijn, maar dat Red Bull Racing en Ferrari sneller zijn in Melbourne.

Gedurende de eerste vrije training op het Albert Park Circuit zagen we een aantal klantenteams van Mercedes in de problemen. Zo kon Lando Norris slechts zeven ronden rijden vanwege een kapotte versnellingsbak en kwam Alexander Albon tot stilstand, toen het hydraulisch systeem het begaf. Qua snelheid waren de Mercedessen ook ver te zoeken. Russell en Antonelli waren een seconde langzamer dan de Ferrari's en zaten eveneens ver af van de rondetijden van Max Verstappen. Ze sloegen echter terug tijdens de tweede vrije training met P2 en P3, vlak achter Oscar Piastri.

Stap voor stap vooruitgang boeken

"Onze problemen zijn niet zo groot als die van Adrian [Newey en Aston Martin], maar het was een moeilijke start voor ons vandaag", begon Wolff bij de persconferentie. "Maar goed, dat komt niet onverwachts, wanneer je start met nieuwe reglementen. We stonden er niet heel goed voor aan de chassiskant en aan de power unit-kant, maar dat kunnen overwinnen. We moeten het werk stap voor stap voortzetten en onze kalmte bewaren. Hopelijk zijn we snel genoeg om op zondag voor een podium of zelfs een zege te vechten, maar dat is niet een gegeven."

Related image
Related image

Mercedes niet de favoriet

De Oostenrijker denkt dat de eerdere problemen te overkomen zijn, maar niet dat Mercedes meteen de favoriet is. Hij vindt het opvallend dat anderen dat wel denken. "[Deze vrijdag] was veel uitdagender dan de test in Bahrein, bijvoorbeeld. Soms heeft de software nog wat kinderziektes, maar het zijn geen ernstige hardwareproblemen. Dat gezegd hebbende, ik blijf erbij dat ik denk dat Red Bull en Ferrari erg snel zijn. Mensen blijven ons maar ophemelen, wat vleiend is, maar ik weet niet zeker of dat helemaal de realiteit is."

Gerelateerd

Red Bull Racing Mercedes Ferrari Toto Wolff

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • 1 uur geleden
  • 5
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

  • 3 uur geleden
  • 5
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

  • Vandaag 05:19
  • 4
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • Gisteren 21:24
  • 9
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

  • Vandaag 03:33
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"

Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

11:46
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
11:18
FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken
10:49
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië
10:27
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
10:14
Video
VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Vandaag 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Ontdek het op Google Play
x