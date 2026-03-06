Het conflict in het Midden-Oosten zorgde voor een boel logistieke problemen in de Formule 1. Onder andere McLaren en Mercedes hadden er last van. Verrassend genoeg is het McLaren toch gelukt om hun reservecoureur naar Australië te halen en het is Nyck de Vries die die rol op zich neemt. Ook Frederik Vesti van Mercedes had moeilijkheden om bij de seizoensopener aanwezig te zijn.

Vliegvelden in het Midden-Oosten, zoals Dubai, worden vaak gebruikt om bij te tanken of over te stappen richting Australië. Vluchten worden natuurlijk altijd ruim van tevoren geregeld, al helemaal in de Formule 1 waar teams te maken hebben met een drukbezette kalender. De raketaanvallen tussen de Iran en de VS en Israël braken vorig weekend uit en dus was het voor personeelsleden uit de koningsklasse lastig om nog nieuw transport te regelen richting Melbourne. Zo kwam De Vries zelf vast te zitten in Bahrein.

De Vries en Vesti vast in Bahrein

Er had een Pirelli-test plaats moeten vinden en De Vries zou voor McLaren uitkomen, maar vanwege de explosies vlakbij het Bahrain International Circuit werd deze afgelast. Volgens De Telegraaf neemt De Vries de rol van reservecoureur op zich voor de seizoensopener. Ondanks dat code rood geldt en het luchtruim gesloten werd, is het De Vries toch gelukt om op tijd in Melbourne te arriveren.

Eerst werd verwacht dat Leonardo Fornaroli stand-by zou staan, mocht Oscar Piastri of Lando Norris iets overkomen, aangezien Pato O'Ward in Phoenix is voor de IndyCar-race, maar uiteindelijk is De Vries dus de aangewezen persoon bij McLaren.

Frederik Vesti is de reservecoureur bij Mercedes in het geval Kimi Antonelli of George Russell niet kan racen. F1-fotograaf Kym Illman vertelt dat de Deen zeventig uur gereisd heeft om op het Albert Park Circuit aan te komen: hij was gestrand in Bahrein, eveneens vanwege de afgelaste Pirelli-test en het gesloten luchtruim, hij en een aantal van het Mercedes-personeel zijn per auto via Saoedi-Arabië naar Cairo in Egypte 'gevlucht'. Van daaruit kon Vesti vliegen naar Engeland waar een vliegtuig klaarstond om via Singapore naar Melbourne te gaan.

