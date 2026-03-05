In Melbourne, tijdens de Grand Prix van Australië, staan diverse overleggen op het programma om de opties te bespreken voor hoe het verder moet met de Formule 1-kalender. Door de situatie in het Midden-Oosten staan de FIA en de FOM voor een lastig dilemma: wat moeten zij doen met de races in Bahrein en Djedda, die in april gepland staan?

