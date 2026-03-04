De geopolitieke situatie in het Midden-Oosten houdt momenteel de hele wereld bezig. Robert Doornbos woont in Dubai, en de Formule 1-analist en voormalig coureur legt in een interview met GPFans uit hoe het er daar momenteel aan toe gaat. Ook blikt hij vooruit op het nieuwe F1-seizoen en zijn verwachtingen van hoe Max Verstappen het gaat doen.

Doornbos is vorig jaar met zijn vrouw Chantal en kinderen verhuisd naar Dubai. Momenteel zijn er natuurlijk spanningen in die regio. De Verenigde Staten en Israël vielen Iran aan. Om te proberen het Midden-Oosten verder te destabiliseren, besloot Iran staten en steden in de buurt aan te vallen die Amerikaanse militaire bases hebben. Dubai is er daar één van. Doornbos was net voordat het conflict begon in Zuid-Afrika. Hij was daar voor een werkopdracht, waar hij rondjes reed over het circuit van Kyalami, en om een presentatie te geven. Hij kwam net op tijd thuis, voordat de onrust begon.

Doornbos net op tijd terug in Dubai

"Ik zat in het vliegtuig en op het moment dat ik landde in Dubai, begon de onrust", vertelt Doornbos tegenover GPFans. "En diezelfde avond was er al een no-fly zone en werd het luchtruim gesloten. Dus ik was net op tijd binnen, laten we het zo noemen. Ik woon hier natuurlijk nu anderhalf jaar met mijn gezin. Helemaal happy, een wereldplek. Maar dit verwacht je dan niet. Zaterdag werd het alleen maar erger met die geluiden vooral. Geluiden die je niet kent, van raketten die overvliegen die uit de lucht worden gehaald."

Afweersysteem in Dubai

Hij legt uit dat de Verenigde Arabische Emiraten een luchtverdedigingskoepel hebben, vergelijkbaar met de 'Iron Dome' van Israël. "Wat is dat dan, zo'n koepel? Nou, die koepel die heel de VAE en vooral Dubai beschermt, is mega-interessant hoe ze dat hebben gebouwd. En ik ben heel blij dat die er is, want anders dan hadden we hier geen schijn van kans gehad. Zaterdagnacht was eventjes pittig, maar gelukkig is het na die nacht is het nooit meer erger geworden. Sporadisch moet het afweersysteem nog wel eens z'n werk doen."

Doornbos en zijn gezin voelen zich veilig

Doornbos voelt zich veilig en besluit daarom in Dubai te blijven. "Als je het optelt, zijn er natuurlijk honderden bommen en missiles en raketten uit de lucht geschoten. Dus dat is onwijs knap hoe ze dat hier hebben geregeld. En dat geeft ons allemaal eigenlijk een heel veilig gevoel. Dus ik blijf gewoon met mijn gezin in Dubai. Dat is een weloverwogen keuze."

Uitkijken naar het nieuwe speelveld in de Formule 1

Ondertussen gaat het Formule 1-circus in Melbourne gewoon door en Doornbos kijkt uit naar de seizoensopener. "Ik denk dat, of je nu fan bent, een allesweter of een rookie bent, we allemaal genoeg reden hebben om de tv aan te zetten. Er is een nieuw speelveld, nieuwe reglementen", klinkt hij verheugd. "Wat mij vooral is opgevallen is dat de active aero geweldig is. Maar het is maar een klein onderdeel van wat er mogelijk allemaal te zien gaat zijn op tv. Hoe gaan die batterijen het doen? Gaat teams überhaupt kunnen finishen? Hoe gaat die startprocedure zijn met die turbo die zo lang 'opgezwengeld' moet worden? Ik vind het heel knap, als de Formule 1 een manier vindt om dat in jip-en-janneketaal duidelijk te maken met data op tv."

Verstappen gaat voor podium vechten, maar Mercedes en Ferrari staan bovenaan de pikorde

"Melbourne is ook nog eens een bijzonder circuit. Ik was er vorig jaar en daar maakte ik vier seizoenen in één dag mee. Het kan 's ochtends regenachtig en koud zijn, 's middags winderig en herfstachtig, en aan het einde van de dag het zonnetje. Dan is het bloedheet", vervolgt Doornbos. Verder is hij optimistisch over Red Bull na de wintertests. "Ik was echt positief verrast hoe Red Bull in Bahrein gewoon tussen die grote OEM's zich manifesteert als nieuwe OEM, als nieuwe engine manufacturer. Ze laten gewoon zien dat ze naast energiedrankjes produceren, ze ook Formule 1-motoren kunnen bouwen die betrouwbaar zijn en gewoon prima meekomen qua performance en vermogen."

Hij vond het indrukwekkend dat het team waar Verstappen voor uitkomt, al snel bezigging met de setup in plaats van dat de testdagen puur een kwestie van proberen te overleven was, zoals bij Honda met Aston Martin. "Ik denk dat [Red Bull] gelijk kan vechten voor een podiumplek. En dan heb ik het over plek drie, want ik denk dat plek één en twee vergeven zijn voor Mercedes en Ferrari." Hij denkt dat Verstappen voor een uitdaging staat om een vijfde WK-titel te pakken dit jaar.

