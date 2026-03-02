De organisatie van de Grand Prix van Australië heeft er alle vertrouwen in dat de overlast door het conflict in het Midden-Oosten geen problemen zal opleveren tijdens het Formule 1-weekend in Melbourne, zo meldt het bij de BBC.

De afgelopen dagen is het onrustig in het Midden-Oosten. De FIA houdt de situatie in de gaten wat betreft de races in de regio en zal de veiligheid van deelnemers, fans en organisatie altijd leidend laten zijn bij eventuele beslissingen.

Australië verwacht geen problemen voor fans

Het personeel van de teams, de FOM en de FIA dat deze week naar Australië afreist, moet rekening houden met vertragingen. Luchtvaartmaatschappijen moeten om het gebied heen vliegen, maar de baas van de organisatie in Melbourne, Travis Auld, verwacht verder geen problemen: “De afgelopen 48 uur hebben we wat vluchten moeten herschikken. Dat is grotendeels de verantwoordelijkheid van Formula 1. Zij zorgen voor de teams, coureurs en al het personeel dat hier nodig is om dit evenement mogelijk te maken. Dat zijn er nogal wat.” Daarbij verwacht hij geen hinder voor de fans. “Voor zover ik weet is alles nu definitief vastgelegd, iedereen zal hier klaarstaan voor de race en de fans zullen geen verschil merken”, aldus Auld.

Door het gesloten luchtruim in het Midden-Oosten moeten veel Formule 1-teams, maar ook personeel van de FIA, vluchten omboeken en onderdelen op een andere manier naar Melbourne vervoeren. Vooralsnog worden er geen problemen verwacht.

