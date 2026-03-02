close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Aramco, socials

Aramco-raffinaderij getroffen bij aanval in Saoedi-Arabië

Aramco-raffinaderij getroffen bij aanval in Saoedi-Arabië

Remy Ramjiawan
Aramco, socials

De afgelopen dagen is het al onrustig geweest in het Midden-Oosten. Nu meldt BRIC News dat ook een olieraffinaderij van Aramco in Saoedi-Arabië is gebombardeerd. Het merk is de hoofdsponsor van Aston Martin en levert daarnaast brandstoffen en oliën aan het team uit Silverstone.

De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie in het land. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie ook nauwlettend in de gaten.

Olieraffinaderij Aramco

Het medium meldt dat Aramco een van de doelwitten van Iran was. De raffinaderij van het bedrijf is geraakt en staat in lichterlaaie.

Gerelateerd

Bahrein Aramco Aston Martin Aramco F1 Team

Net binnen

DJ Admin zegt eerste drie Grands Prix af:
DJ Admin

DJ Admin zegt eerste drie Grands Prix af: "Voelt als de enige juiste beslissing"

  • 8 minuten geleden
GP Australië reageert op logistieke zorgen:
GP van Australië

GP Australië reageert op logistieke zorgen: "De fans zullen geen verschil merken"

  • 44 minuten geleden
FIA-president doorbreekt stilte over oorlogsgeweld in Midden-Oosten
Mohammed Ben Sulayem

FIA-president doorbreekt stilte over oorlogsgeweld in Midden-Oosten

  • 1 uur geleden
  • 4
 VeeKay sluit openingsweekend in IndyCar af met top tien-resultaat
Rinus VeeKay

VeeKay sluit openingsweekend in IndyCar af met top tien-resultaat

  • 1 uur geleden
VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News
VIDEO

VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News

  • 1 uur geleden
Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special
GPFans Special

Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x