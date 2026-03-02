De afgelopen dagen is het al onrustig geweest in het Midden-Oosten. Nu meldt BRIC News dat ook een olieraffinaderij van Aramco in Saoedi-Arabië is gebombardeerd. Het merk is de hoofdsponsor van Aston Martin en levert daarnaast brandstoffen en oliën aan het team uit Silverstone.

De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie in het land. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie ook nauwlettend in de gaten.

Olieraffinaderij Aramco

Het medium meldt dat Aramco een van de doelwitten van Iran was. De raffinaderij van het bedrijf is geraakt en staat in lichterlaaie.

JUST IN: 🇸🇦 Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery. pic.twitter.com/eTmPGRFAY5 — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

🇸🇦🇮🇷 Another view of Saudi Arabia's Aramco oil refinery following Iranian stoke: pic.twitter.com/erBJkRPDLj — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

