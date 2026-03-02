Aramco-raffinaderij getroffen bij aanval in Saoedi-Arabië
Aramco-raffinaderij getroffen bij aanval in Saoedi-Arabië
De afgelopen dagen is het al onrustig geweest in het Midden-Oosten. Nu meldt BRIC News dat ook een olieraffinaderij van Aramco in Saoedi-Arabië is gebombardeerd. Het merk is de hoofdsponsor van Aston Martin en levert daarnaast brandstoffen en oliën aan het team uit Silverstone.
De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie in het land. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie ook nauwlettend in de gaten.
Olieraffinaderij Aramco
Het medium meldt dat Aramco een van de doelwitten van Iran was. De raffinaderij van het bedrijf is geraakt en staat in lichterlaaie.
Gerelateerd
Net binnen
DJ Admin zegt eerste drie Grands Prix af: "Voelt als de enige juiste beslissing"
- 8 minuten geleden
GP Australië reageert op logistieke zorgen: "De fans zullen geen verschil merken"
- 44 minuten geleden
FIA-president doorbreekt stilte over oorlogsgeweld in Midden-Oosten
- 1 uur geleden
- 4
VeeKay sluit openingsweekend in IndyCar af met top tien-resultaat
- 1 uur geleden
VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News
- 1 uur geleden
Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari