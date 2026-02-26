close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing en Oracle verlengen titelsponsorschap tot en met 2030

Remy Ramjiawan
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Oracle zal tot en met 2030 als titelsponsor van Red Bull Racing door het leven gaan, zo maken de twee partijen zojuist bekend. Al sinds 2021 zijn de twee partijen aan elkaar verbonden en volgens teambaas Laurent Mekies kan het team met behulp van de AI-technologie van het bedrijf slimmere beslissingen nemen en wil het blijven bouwen aan een succesvolle samenwerking.

Mekies benadrukt dat er met Oracle op de wagens van Red Bull veel succes is behaald: “Sinds Oracle in 2021 titelsponsor van het team werd, heeft het team drie wereldtitels voor coureurs en twee wereldtitels voor constructeurs behaald en vele records verbroken. Onze samenwerking met Oracle is enorm succesvol geweest en we zijn verheugd dat we deze samenwerking in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1 zullen voortzetten.” Daarbij gaat het volgens de teambaas niet alleen om de naam op de wagen: “Met Oracle Cloud en Oracle AI kunnen we ons snel aanpassen, slimmere beslissingen nemen en het prestatieniveau handhaven dat nodig is om kampioenschappen te winnen. We kijken uit naar een voortdurende succesvolle samenwerking in de komende jaren.”

Oracle Red Bull Racing

Ook Clay Magouyrk, CEO van Oracle, is verheugd over de verlenging: “Oracle Red Bull Racing vertrouwt op Oracle Cloud en Oracle AI om de hoogste prestatieniveaus te bereiken en enkele van de meest complexe en tijdgevoelige uitdagingen ter wereld op te lossen. Dezelfde technologieën die het team gebruikt om strategieën te modelleren, de hybride aandrijflijn te verfijnen en de nieuwste AI-innovaties langs de baan in te zetten, zorgen voor transformatie bij bedrijven in elke sector.”

