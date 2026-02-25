close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'

VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'

Vincent Bruins

Max Verstappen heeft in duidelijke bewoordingen laten weten dat zijn pensioen in de Formule 1 dichterbij komt dan velen wellicht hopen en volgens Carlos Sainz moeten de Formule 1 en de FIA openstaan voor mogelijke aanpassingen aan de nieuwe reglementen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen FIA Carlos Sainz Fernando Alonso Théo Pourchaire

Net binnen

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
Grid van 2027

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • 4 minuten geleden
Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc
Keelan Harvick

Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc

  • 56 minuten geleden
VIDEO | Verstappen
F1 in 2026

VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'

  • 1 uur geleden
Horner onthult controversiële keuze rondom Verstappen-teamgenoot, geeft Marko de schuld
RED BULL RACING

Horner onthult controversiële keuze rondom Verstappen-teamgenoot, geeft Marko de schuld

  • 2 uur geleden
Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest
Luke Browning

Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest

  • 3 uur geleden
GT3-team van Max Verstappen krijgt officiële Mercedes-AMG-fabrieksstatus
Verstappen Racing

GT3-team van Max Verstappen krijgt officiële Mercedes-AMG-fabrieksstatus

  • Vandaag 14:52
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • Gisteren 15:26
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x