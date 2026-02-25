VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'
VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'
Max Verstappen heeft in duidelijke bewoordingen laten weten dat zijn pensioen in de Formule 1 dichterbij komt dan velen wellicht hopen en volgens Carlos Sainz moeten de Formule 1 en de FIA openstaan voor mogelijke aanpassingen aan de nieuwe reglementen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
