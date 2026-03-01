We hebben het tijdens de testweken in Bahrein weer veel gezien: een klots groene verf op Formule 1-auto'.s Deze verf, die ook wel eens andere kleuren dan groen heeft, heet ‘Flow Vis’. Waarom maken de teams hier gebruik van? We leggen het je uit.

Het ziet er vaak wat vreemd uit als je een Formule 1-auto helemaal onder de verf ziet zitten, alsof ze zomaar een klots over de auto hebben laten vallen. Toch zit er een hele duidelijke visie achter het gebruik van Flow Vis. 'Flow' is de Engelse benaming voor de luchtstroom, 'Vis' is kort voor ‘visualisation’, het in beeld brengen ervan dus. De Flow Vis brengt dus in het kort gezegd in beeld hoe de luchtstromen over de auto lopen. Hoewel de aerodynamica van de auto’s vooral op de computer en met behulp van windtunnels wordt ontworpen, blijft namelijk ook een belangrijk deel aan informatie gewoon uit praktijktests komen.

Wat doet Flow Vis?

De verf vindt tijdens het rijden met de auto zijn weg over de verschillende aerodynamische delen die het onderweg treft. Zo blijft er een vloeipatroon over op de auto, die duidelijk laat zien waar de lucht vanaf een bepaald punt langs loopt. Voor de teams is dit een goede manier om uit te zoeken of de luchtstromen in de praktijk hetzelfde doen als in de windtunnel of in het computermodel.

Waar bestaat Flow Vis uit?

De verf is een mengsel van een kleurstof en een olie. Vanwege die samenstelling kan het makkelijk bewegen over de auto, zonder dat het teveel blijft plakken of zelfs hecht aan de auto. Vaak wordt felgroen gebruikt, omdat dat duidelijk afsteekt tegen de kleur van de auto. Wat de teams vaak het liefst zien, is dat het verfpatroon rechtlijnig is, dus zonder hele willekeurige vormen. Dat laatste kan namelijk wijzen op verstoorde luchtstromen, ofwel ‘vuile lucht’.

Waar moet je op letten bij Flow Vis?

Daarbij hopen ze vaak dat de lijnen ononderbroken over de auto lopen, omdat het anders kan betekenen dat de luchtstroom niet geheel langs de aerodynamische delen loopt. In dat geval is er namelijk verlies van downforce. Hoe meer verf er nog op de auto zit op bepaalde delen, hoe meer druk de luchtstroom op die delen heeft uitgeoefend. Dus, nu weet je waar je op kunt letten de volgende keer als je groene verf op een auto ziet zitten.

