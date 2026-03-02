Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
Na maanden van voorbereiding gaat het 2026-seizoen dit weekend dan eindelijk van start. Op het Albert Park Street Circuit staat namelijk ronde één van het wereldkampioenschap Formule 1 op het programma, met de Grand Prix van Australië.
Nadat er de afgelopen weken flink is getest door de teams, is die voorbereiding nu voorbij, want het echte werk gaat beginnen. Mercedes wordt door veel teams aangewezen als favoriet, maar de Zilverpijlen wijzen op hun beurt weer naar Red Bull Racing. Ook Ferrari leek erg betrouwbaar en Lando Norris zal met startnummer één zijn titel moeten verdedigen.
Tijdschema Grand Prix van Australië
In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 6 maart om 02:30 uur Nederlandse tijd verreden, waarna het om 06:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 7 maart om 02:30 uur van start, met als hoogtepunt van de zaterdag de kwalificatie om 06:00 uur. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 8 maart verreden. De startlichten doven dan om 05:00 uur.
Overzicht tijdschema
Vrijdag 6 maart
02:30 uur: Eerste vrije training
06:00 uur: Tweede vrije training
Zaterdag 7 maart
02:30 uur: Derde vrije training
06:00 uur: Kwalificatie
Zondag 8 maart
05:00 uur: Grand Prix van Australië
