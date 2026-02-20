close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc during Day 2 of Bahrain Test 1

LIVE | F1-testweek Bahrein: rode vlag door stilvallen Antonelli

LIVE | F1-testweek Bahrein: rode vlag door stilvallen Antonelli

Jan Bolscher
Leclerc during Day 2 of Bahrain Test 1

Welkom bij ons liveblog. De tweede en laatste testweek in Bahrein is begonnen. De coureurs krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag nog één keer de kans om de nieuwe wagens te testen, voordat het seizoen op zondag 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, in Melbourne. Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | F1-testweek Bahrein: deze coureurs komen op de allerlaatste dag in actie

Sorteer op:

1m geleden

10:17

Antonelli

De Mercedes staat inmiddels achter de vangrail, dus het lijkt een kwestie van tijd totdat de baan weer wordt vrijgegeven. 

4m geleden

10:14

Antonelli

In de herhaling is te zien hoe de auto niet stil lijkt te vallen, maar hoe Antonelli zelf langs de kant van de weg parkeert. Mogelijk heeft hij opdracht van het team gekregen om de auto stil te zetten vanwege een mogelijk probleem. 

6m geleden

10:12

Rode vlag!

We hebben een rode vlag! Kimi Antonelli is stilgevallen op het rechte stuk. Hij staat wel vlak voor een uitgang naast de baan, dus lang zal het niet duren. 

8m geleden

10:10

Halverwege de ochtendsessie

We zijn inmiddels halverwege de ochtendsessie. De meeste meters zijn gemaakt door: 

Leclerc: 48 ronden 

Antonelli: 48 ronden 

Hülkenberg: 35 ronden 

Piastri: 34 ronden 

 

24m geleden

09:54

Pérez

Pérez heeft inmiddels zijn eerste rondetijd van de dag op het bord staan: 1:44.636. 

24m geleden

09:54

Lindblad

De stint van Lindblad op de C2-band 

1:41.335

1:40.762

1:40.457

1:40.288

1:40.606

1:40.652

1:40.724

1:40.656

1:41.036

1:41.005

1:40.846

1:41.154

33m geleden

09:45

Stint Leclerc

De stint van Leclerc op de C3-band van zojuist: 

1: 38.680

1: 38.427

1: 39.660

1: 38.492

1: 38.940

1: 38.882

1: 38.914

1: 39.141

1: 39.808

1: 39.445 

34m geleden

09:44

Statement Aston Martin

Het statement van Aston Martin: 

41m geleden

09:37

Hadjar

De teller staat inmiddels op meer bij Hadjar, maar de live timing werkt even niet mee. 

43m geleden

09:36

Rustig op de baan

Momenteel is het rustig op de baan. Leclerc, Antonelli, Hadjar en Lindblad zijn buiten. 

1u geleden

09:20

Antonelli

Antonelli heeft een langere run op de C3-band afgewerkt: 

1:36.826

1:36.767

1:36.656 

1:37.579

1:36.794 

1:36.765

1:37.038

1:37.254

1:37.611

1u geleden

09:16

Hadjar

Hadjar blokkeerde zojuist in bocht acht en was zichtbaar gefrustreerd. De Red Bull Racing-coureur staat momenteel met een 1:34.511 op de vijfde stek en heeft 18 ronden verreden. 

1u geleden

09:14

Problemen bij Honda

En de volgende standaard mededeling van deze testweek: Honda heeft problemen met batterij. Aston Martin zal vandaag daarom beperkt in actie komen, met telkens alleen korte runs. 

1u geleden

09:13

Regenbanden bij Haas

Wat ook opvalt: Ocon rijdt op een kurkdroge baan op de intermediates. Dat is al de tweede keer deze testweek. Waarom? Zeg het maar. Het zal iets met data verzamelen te maken hebben. 

1u geleden

09:12

Mercedes weer productief

Mercedes is één van de teams die erg productief zijn deze week. Antonelli staat inmiddels alweer op 28 ronden. En het goede nieuws voor Cadillac lijkt tegen te vallen. Pérez was dan wel in het eerste uur naar buiten, maar heeft slechts één ronde gereden tot nu toe. 

Gerelateerd

Net binnen

LIVE | F1-testweek Bahrein: rode vlag door stilvallen Antonelli
LIVEBLOG

LIVE | F1-testweek Bahrein: rode vlag door stilvallen Antonelli

  • 2 uur geleden
Opnieuw tegenslag voor Aston Martin: Honda genoodzaakt om runplan in te korten
Honda Aston Martin

Opnieuw tegenslag voor Aston Martin: Honda genoodzaakt om runplan in te korten

  • 55 minuten geleden
Domenicali met Verstappen om tafel gegaan over nieuwe wagens:
2026-wagens

Domenicali met Verstappen om tafel gegaan over nieuwe wagens: "Laten we kalm blijven"

  • 1 uur geleden
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
Strafpunten

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 2 uur geleden
  • 6
 FIA geeft groen licht voor bijzondere 'Macarena-achtervleugel' Ferrari
Vleugel Ferrari

FIA geeft groen licht voor bijzondere 'Macarena-achtervleugel' Ferrari

  • 3 uur geleden
'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij'
Offgrid

'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij'

  • Gisteren 20:55
  • 8
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • Vandaag 08:00
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
30.000+ views

Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen

  • 14 februari
 FIA verklaart aanpassing compressieverhouding:
30.000+ views

FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"

  • 15 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x