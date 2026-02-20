LIVE | F1-testweek Bahrein: rode vlag door stilvallen Antonelli
Welkom bij ons liveblog. De tweede en laatste testweek in Bahrein is begonnen. De coureurs krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag nog één keer de kans om de nieuwe wagens te testen, voordat het seizoen op zondag 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, in Melbourne. Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.
LIVE | F1-testweek Bahrein: deze coureurs komen op de allerlaatste dag in actie
Antonelli
De Mercedes staat inmiddels achter de vangrail, dus het lijkt een kwestie van tijd totdat de baan weer wordt vrijgegeven.
Antonelli
In de herhaling is te zien hoe de auto niet stil lijkt te vallen, maar hoe Antonelli zelf langs de kant van de weg parkeert. Mogelijk heeft hij opdracht van het team gekregen om de auto stil te zetten vanwege een mogelijk probleem.
Rode vlag!
We hebben een rode vlag! Kimi Antonelli is stilgevallen op het rechte stuk. Hij staat wel vlak voor een uitgang naast de baan, dus lang zal het niet duren.
Halverwege de ochtendsessie
We zijn inmiddels halverwege de ochtendsessie. De meeste meters zijn gemaakt door:
Leclerc: 48 ronden
Antonelli: 48 ronden
Hülkenberg: 35 ronden
Piastri: 34 ronden
Pérez
Pérez heeft inmiddels zijn eerste rondetijd van de dag op het bord staan: 1:44.636.
Lindblad
De stint van Lindblad op de C2-band
1:41.335
1:40.762
1:40.457
1:40.288
1:40.606
1:40.652
1:40.724
1:40.656
1:41.036
1:41.005
1:40.846
1:41.154
Stint Leclerc
De stint van Leclerc op de C3-band van zojuist:
1: 38.680
1: 38.427
1: 39.660
1: 38.492
1: 38.940
1: 38.882
1: 38.914
1: 39.141
1: 39.808
1: 39.445
Statement Aston Martin
Het statement van Aston Martin:
Hadjar
De teller staat inmiddels op meer bij Hadjar, maar de live timing werkt even niet mee.
Rustig op de baan
Momenteel is het rustig op de baan. Leclerc, Antonelli, Hadjar en Lindblad zijn buiten.
Antonelli
Antonelli heeft een langere run op de C3-band afgewerkt:
1:36.826
1:36.767
1:36.656
1:37.579
1:36.794
1:36.765
1:37.038
1:37.254
1:37.611
Hadjar
Hadjar blokkeerde zojuist in bocht acht en was zichtbaar gefrustreerd. De Red Bull Racing-coureur staat momenteel met een 1:34.511 op de vijfde stek en heeft 18 ronden verreden.
Problemen bij Honda
En de volgende standaard mededeling van deze testweek: Honda heeft problemen met batterij. Aston Martin zal vandaag daarom beperkt in actie komen, met telkens alleen korte runs.
Regenbanden bij Haas
Wat ook opvalt: Ocon rijdt op een kurkdroge baan op de intermediates. Dat is al de tweede keer deze testweek. Waarom? Zeg het maar. Het zal iets met data verzamelen te maken hebben.
Mercedes weer productief
Mercedes is één van de teams die erg productief zijn deze week. Antonelli staat inmiddels alweer op 28 ronden. En het goede nieuws voor Cadillac lijkt tegen te vallen. Pérez was dan wel in het eerste uur naar buiten, maar heeft slechts één ronde gereden tot nu toe.
