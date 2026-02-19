Max Verstappen, aan de vooravond van alweer zijn twaalfde Formule 1-seizoen, ervaart een significante verschuiving in zijn prioriteiten. De viervoudig wereldkampioen legt de focus minder op het najagen van records en meer op de kwaliteit van leven en tijd met zijn gezin. De geboorte van zijn dochter Lily in april 2025 heeft zijn perspectief veranderd.

Verstappen geeft aan dat het aantal gewonnen titels hem op de lange termijn weinig doet. "Wie kan het eigenlijk wat schelen als je zestig of zeventig jaar oud bent of je vier titels hebt gewonnen of tien?", vraagt hij zich in de Up To Speed-podcast af. Hij geeft de voorkeur aan het doorbrengen van zijn tijd met familie, voordat die tijd voorbij is. "Ik breng liever mijn tijd met hen door voordat ze er ook niet meer zijn." Hoewel Formule 1 een passie blijft, benadrukt hij het belang van een leven buiten de cockpit. "Je leeft maar één keer en ik wil niet 25 jaar daarvan besteden aan het racen in een auto", aldus de coureur.

Recente kritiek

De richting die de Formule 1 inslaat met de nieuwe technische reglementen, speelt een rol in zijn overwegingen om de sport in de toekomst te verlaten. Verstappen uit kritiek op de nieuwe generatie bolides, die hij als een stap terug beschouwt qua rijgevoel. Hij omschrijft ze als "Formule E op steroïden". Deze technische veranderingen, gecombineerd met een overvolle kalender van 24 races, zetten hem aan het denken over de duur van zijn carrière. "De huidige reglementen helpen niet mee aan de duurzaamheid van mijn carrière in de Formule 1", stelt hij.

Afscheid met opgeheven hoofd

Verstappen benadrukt dat hij de sport met een gerust hart kan verlaten, ongeacht of er nog meer titels volgen. Hij heeft naar eigen zeggen al meer bereikt dan hij ooit durfde te dromen als tiener. "De droom was om de Formule 1 te halen, maar dat was al zo'n verre droom. Met alles wat ik tot nu toe heb gedaan, kan ik het makkelijk achter me laten", zegt hij nuchter. De rust van zijn stabiele thuissituatie met partner Kelly Piquet biedt hem een ander perspectief op succes. Hij is niet van plan om koste wat het kost door te gaan: "Ik wil niet blijven jagen en alleen maar leven voor het racen."

