Barcelona langer op de F1-kalender: deal tot 2032 is ondertekend
De Grand Prix in Barcelona blijft tot en met 2032 op de Formule 1-kalender, zo is zojuist bekend geworden. Door de nieuwe deal blijft de race in de Spaanse stad onderdeel van het Formule 1-programma, al zal deze rouleren met België.
Met de komst van de race in Madrid en het aflopende contract in Barcelona was het even de vraag hoe het met de toekomst van het Spaanse circuit zou gaan. Eind januari reisde de Formule 1 er nog naartoe voor de shakedownweek, maar de afgelopen jaren heeft Bahrein zich gemeld als officiële testlocatie, waar de koningsklasse zich momenteel ook bevindt.
Roulatiesysteem
Het Spaanse circuit blijft tot en met 2032 onderdeel van de Formule 1-kalender. Er zal echter alleen in 2026, 2028, 2030 en 2032 worden geracet op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In de andere jaren wordt er namelijk geracet op Spa-Francorchamps, waarmee wordt gerouleerd. Het Belgische circuit heeft namelijk tot en met 2031 bijgetekend, zo werd vorig jaar bekend, en daar zal dus in 2026, 2027, 2029 en 2031 worden geracet.
"Barcelona is een fantastische stad, en de Formule 1-fans daar verwelkomen ons altijd met zoveel passie. Daarom ben ik heel blij dat we nog jarenlang op het Circuit de Barcelona-Catalunya zullen blijven racen," aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali.
