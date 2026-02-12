Ook Carlos Sainz is van mening dat Red Bull Racing momenteel het team is om te verslaan. De Spanjaard verklaart bij onder anderen The Race dat het Oostenrijkse team momenteel een stap voor heeft op de rest en benadrukt dat het niet om een kleine voorsprong gaat.

Hoewel we nog in de openingsfase van het seizoen zitten en de teams nog lang niet het achterste van hun tong hebben laten zien, proberen ze wel een krachtsverhouding in kaart te brengen. Mercedes wordt grote kansen toegedicht dankzij het gevonden slimmigheidje met de compressieverhouding, maar vanuit de Mercedes-teams wordt er vooral naar Red Bull gewezen. Toto Wolff verklaarde eerder dat Red Bull op de rechte stukken maar liefst één seconde sneller is dan de rest, en ook James Vowles vestigde de aandacht op het Oostenrijkse team.

Sainz vreest voor grote voorsprong Red Bull

Sainz sluit zich daarbij aan en stelt dat Red Bull er erg sterk uitziet, afgaande op de eerste dag. "Het is natuurlijk nog erg vroeg, maar als ik moet afgaan op de gps-data van gisteren, liep Red Bull duidelijk een stap voor ten opzichte van de rest", opent Sainz. Daarbij vermoedt hij dat het om een flinke voorsprong gaat: "En niet een kleine stap, maar een duidelijke. Het was erg indrukwekkend. Als zij erin slagen om bij de eerste race met compleet nieuwe reglementen, een volledig nieuwe motor en nieuwe mensen meteen de snelste én betrouwbaarste krachtbron te hebben, dan kan je alleen maar je hoed daarvoor afnemen. Wat ze gisteren lieten zien, was in elk geval indrukwekkend."

