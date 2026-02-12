De tweede testdag in Bahrein is aangebroken. Ook vandaag krijgen de teams weer tot 17:00 uur Nederlandse tijd de kans om het nieuwe materiaal zo uitgebreid mogelijk te testen. Dit zijn de coureurs die vandaag in actie komen.

Het pre-season is officieel begonnen in de Formule 1. Na de veredelde shakedown-week in Barcelona zijn de testdagen nu echt afgetrapt. Deze en volgende week krijgen de coureurs op woensdag, donderdag en vrijdag de kans om de nieuwe wagens zo veel mogelijk te testen op het circuit in Bahrein. De dagen lopen van 08:00 uur tot 17:00 uur, met een pauze van een uur om 12:00 uur. Waar van deze eerste week telkens alleen het laatste uur wordt uitgezonden, wordt de tweede testweek volledig in beeld gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Line-up tweede testdag Bahrein

Vandaag krijgt Lando Norris de hele dag de McLaren ter beschikking, waar Kimi Antonelli en George Russell na de lunch zullen wisselen bij Mercedes. Isack Hadjar mag de hele dag in de Red Bull blijven zitten, hetgeen ook geldt voor Charles Leclerc in de Ferrari. Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz verdelen de dag, net als Liam Lawson en Arvid Lindblad bij Racing Bulls. Fernando Alonso heeft een volle dag namens Aston Martin.

Ook Oliver Bearman hoeft zijn Haas na de lunch niet af te staan. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto krijgen allebei een halve dag de Audi ter beschikking. Pierre Gasly hoeft zijn Alpine niet te delen, waar Sergio Pérez en Valtteri Bottas beiden weer een halve dag achter het stuur van de Cadillac mogen kruipen.

Gerelateerd